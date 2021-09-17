Путін захворів і у нас є пара діб, щоб відвоювати Донбас: Арестович

Арестович назвав план" Б " / скріншот

Позаштатний радник глави ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович спрогнозував дії України щодо деокупації Донбасу в разі важкої хвороби президента РФ Володимира Путіна.

За його словами, у разі важкої хвороби глави Росії Україна може спробувати звільнити непідконтрольну територію Донбасу. Йдеться про військові дії. Про це він заявив в ефірі ток-шоу Право на владу.

"Ми не знаємо, як територія буде деокупована. Ми готуємося до різних варіантів. Стратегія полягає в політико-дипломатичному шляху врегулювання", - сказав Арестович.

Також він згадав про якийсь варіант "Б".

"Варіант" Б " - це не той, про який говорив президент, це я сформулюю-це військовий шлях. Наприклад, Путін чомусь захворів важко і у нас є три або п'ять діб, щоб вирішити питання", - додав Арестович і сказав, що цей варіант цілком можливий.

Нагадаємо, радник глави офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович запропонував нову ідею про перейменування України.

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