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Путін захворів і у нас є пара діб, щоб відвоювати Донбас: Арестович

17 вересня 2021, 18:12

Радник ВП спрогнозував ситуацію при важкому захворюванні глави РФ.

Арестович
Арестович назвав план" Б " / скріншот

Позаштатний радник глави ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович спрогнозував дії України щодо деокупації Донбасу в разі важкої хвороби президента РФ Володимира Путіна.

За його словами, у разі важкої хвороби глави Росії Україна може спробувати звільнити непідконтрольну територію Донбасу. Йдеться про військові дії. Про це він заявив в ефірі ток-шоу Право на владу.

"Ми не знаємо, як територія буде деокупована. Ми готуємося до різних варіантів. Стратегія полягає в політико-дипломатичному шляху врегулювання", - сказав Арестович.

Також він згадав про якийсь варіант "Б".

"Варіант" Б " - це не той, про який говорив президент, це я сформулюю-це військовий шлях. Наприклад, Путін чомусь захворів важко і у нас є три або п'ять діб, щоб вирішити питання", - додав Арестович і сказав, що цей варіант цілком можливий.

Нагадаємо, радник глави офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович запропонував нову ідею про перейменування України.

Також раніше Главред писав, що президент Росії Володимир Путін, швидше за все, страждає від онкології. Зараз йому підтримують його здоров'я за допомогою терапії, розповів в ефірі програми все по свавіллю на Апостроф TV радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець.

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Володимир Путін Олексій Арестович новини Донбасу
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