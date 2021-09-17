Путин заболел и у нас есть пара суток, чтобы отвоевать Донбасс: Арестович

Арестович назвал план "Б" / Скриншот

Внештатный советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович спрогнозировал действия Украины по деоккупации Донбасса в случае тяжелой болезни президента РФ Владимира Путина.

По его словам, в случае тяжелой болезни главы России Украина может попытаться освободить неподконтрольную территорию Донбасса. Речь идет о военных действиях. Об этом он заявил в эфире ток-шоу Право на власть.

"Мы не знаем, как территория будет деоккупирована. Мы готовимся к различным вариантам. Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования", - сказал Арестович.

Также он упомянул о неком варианте "Б".

"Вариант "Б" - это не тот, о котором говорил президент, это я сформулирую - это военный путь. Например, Путин почему-то заболел тяжело и у нас есть три или пять суток, чтобы решить вопрос", - добавил Арестович и сказал, что этот вариант вполне возможный.

Напомним, советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович предложил новую идею о переименовании Украины.

Также ранее Главред писал, что президент России Владимир Путин, скорее всего, страдает от онкологии. Сейчас ему поддерживают его здоровье при помощи терапии, рассказал в эфире программы Все по беспределу на Апостроф TV советский разведчик, майор КГБ, однокурсник Путина Юрий Швец.