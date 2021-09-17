Русью уже не пахнет: Арестович предложил новое название для Украины

Алексей Арестович / Скриншот

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович предложил новую идею о переименовании Украины.

В эфире канала Politeka на Youtube он привел пример Германии и Австрии и подчеркнул, что Украина объединяет разные земли.

По его мнению, новым названием для Украины должно стать Объединенные земли Украины.

"Объединенные земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. Мы ж как Австрия. Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями - у нас тоже надо землями мерить. У нас есть обособленные районы географически, со своей микрокультурой, со своим маленьким субэтносом, со своими обычаями, со своей историей, и землями их называть было бы в самый раз, например. Плюс слово близкое каждому украинцу", — сказал Арестович.

По его словам, Украина - разная, а значит привычное разделение на районы следует упразднить в пользу территорий, сформированных на основе истории и культуры.

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Ранее Главред писал о том, что советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович предложил Украине изменить название государства. К тому же он считает, что россияне незаконно присвоили себе бренд Руси.

По мнению советника Ермака, если бы Украина вернула себе статус Руси, многое бы изменилось. Он также рассматривает варианты двойного названия для нашего государства.