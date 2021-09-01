В Офисе президента предложили переименовать Украину и озвучили новое название

Арестович выступил с необычным предложением / Фото Facebook

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович предложил Украине изменить название государства. К тому же он считает, что россияне незаконно присвоили себе бренд Руси.

По мнению советника Ермака, если бы Украина вернула себе статус Руси, многое бы изменилось. Он также рассматривает варианты двойного названия для нашего государства, заявил он в интервью журналисту Роману Цимбалюку, опубликованном в Youtube.

На уточняющий вопрос, когда будет соответствующий президентский указ, Арестович ответил: "мы работаем над этим".

"Русь – это мы. Я бы изменил название государства, назвал бы нас Русь – Украина, двойное название сделал бы. Наша задача – стать Русью-Украиной. Если мы это сделаем, об остальном можно не сильно беспокоиться", – говорит он.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявлял, что на законодательном уровне в Украине нужно четко разграничить терминологию "российский" и "русский", а также урегулировать на законодательном уровне понятия "русская культура" и "русский язык". Причем следует уточнить, что русский язык возник в Украине, и это исторический язык государства – как и украинский.

У России уже "подгорело"

Одной из первых отреагировала представительница МИД России Мария Захарова. В своем телеграме она с едким сарказмом отметила: хорошо, что стало известно, чем занимается Офис Зеленского.

Относительно нового названия для Украины она сумничала – дарит нам вариант "Укрусь".