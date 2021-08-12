"Русский – это наш язык, он возник в Украине": Арестович заявил об инициативе по языковому вопросу

Культурные войны в Украине должны быть прекращены - Арестович / УНИАН

Официальному Киеву на уровне закона нужно четко разграничить терминологию "российский" и "русский", а также урегулировать на законодательном уровне понятия "русская культура" и "русский язык". Причем следует уточнить, что русский язык возник в Украине, и это исторический язык государства – как и украинский. Об этом заявил советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия "российский" и "русский", сказать, что "русская культура", "русский язык" кодифицированы в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык – так же, как и украинский", - сказал он в эфире телеканала Украина 24.

Читайте также"Кому не нравится – прошу самоликвидироваться": Вирастюк опубликовал пост о русском языке в УкраинеАкцентируя внимание на том, что он лично выступает против языкового закона в нынешней вариации документа, чиновник также назвал заявление языкового омбудсмена Тараса Кременя, согласно позиции которого противники языкового закона могут уехать из Украины, эмоциональным. По его мнению, на государственном уровне следовало бы оказать поддержку украинскому языку и обеспечить свободу общения на других языках.

"Все-таки не он решает, куда едут граждане Украины, кому собирать вещи. Это одна из наших самых больших ошибок, что мы до сих пор не прекратили культурные войны в Украине. Моя политика проста: украинскому языку поддержку, остальным – свободу свободного общения, свободного использования. Кстати, это гарантировано Конституцией", - подчеркнул Алексей Арестович.

Заявление Тараса Кременя о языковом законе

Уполномоченный Верховной Рады по вопросам защиты государственного языка Тарас Кремень ранее заявил, что все те, кто недоволен его деятельностью и новым языковым законом, могут покинуть страну.

По мнению чиновника, сейчас угроза украинскому языку сопоставима с вызовами национальной безопасности Украины, нации и государственности в целом, так как язык является кодом нации, а не просто средством общения людей.

Кремень подчеркнул, что гражданин Украины, который осуществляет общественную, политическую и образовательную деятельность на территории страны, должен уважать Конституцию и украинское законодательство.