"Уезжайте и ищите комфорт в других странах": омбудсмен обратился к противникам закона о языке

Тарас Кремень ответил на критику Закона о языке / УНИАН

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень дал рекомендации тем, кого не устраивает его работа, языковой закон и государство Украина. Он посоветовал таким украинцам "поехать туда, где им будет комфортно". Соответствующий пост появился в Facebook Кременя.

"Тому, кого не устраивает наличие Уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает Украинское государство, - сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно", - написал Кремень

Омбудсмен подчеркнул, что угроза украинскому языку такая же как и угроза национальной безопасности Украины, нации и государству в целом, поскольку язык - это не просто средство общения, а код нации.

"Но если вы гражданин Украины, если вы осуществляете свою общественную, политическую, образовательную, профессиональную траекторию здесь, пожалуйста уважайте и выполняйте Конституцию Украины и ее законы. Уважайте украинский народ, который веками боролся за свое право на независимость и продолжает сегодня бороться с оккупантом на фронте на Востоке нашей страны ", - заключил языковой омбудсмен.

Напомним, ранее в Украине приняли нормы языкового закона. В связи с этим, множество русскоязычных украинцев начали возмущаться. В частности, ранее в Харькове продавщица киоска не захотела разговаривать с покупателями на украинском языке и обматерила их. В итоге женщина лишилась работы.

Также ранее сообщалось о скандальном заявлении киевской блогерши. Девушка раскритиковала новые нормы Закона о языке, назвав украинский язык "мерзким". Ее раскритиковали в Сети и она удалила пост, заявив, что не хочет "унижаться перед больными людьми", а также поблагодарила за "пиар".