"Это нас убивает": Комаровский резко высказался о "языковых нормах"

Комаровский раскритиковал языковой закон / Скриншот

Известный педиатр Евгений Комаровский резко отреагировал на существование "языковых норм" в нашей стране.

В своем интервью на канале Украина 24 он сказал, что не понимает, зачем в Украине существует языковой омбудсмен, который "считает проценты сказанных слов".

"Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим", - утверждает Комаровский.

По его словам, молчание граждан Украины по этому поводу якобы "убивает нас".

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"Мы же понимаем, что это не то чтобы бандитизм в ХХI веке, это низко, это унижает страну в веке толерантности - наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты сказанных слов… Мы молчим, мы все молчим. И вот это нас и убивает", - добавил Комаровский.

Напомним, 16 июля в Украине начался новый этап воплощения норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного.