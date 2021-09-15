Однокурсник Путина рассказал о его смертельной болезни

Владимир Путин страдает от рака / сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, скорее всего, страдает от онкологии. Сейчас ему поддерживают его здоровье при помощи терапии, рассказал в эфире программы Все по беспределу на Апостроф TV советский разведчик, майор КГБ, однокурсник Путина Юрий Швец.

"Я думаю, что он себя поддерживает при помощи интенсивной терапии, лечения. По моим наблюдениям, он действительно болен, его лечат. Видимо, очень сильное средство применяется. У него, бывает, входит течение его болезни в ремиссию, когда ему становится значительно лучше. По моим наблюдениям чисто визуальным, она наступила буквально за две недели до встречи с Байденом в Женеве. До сих пор идет эта ремиссия, как долго продлится – знает только Господь Бог", - отметил Швец.

"Я слышал, что у него colon cancer (рак толстой кишки). Но при современных методах лечения и возможностях… У меня, допустим, есть хороший знакомый, у которого в очень запущенном состоянии было это же заболевание. Ему сделали операцию, ему уже под 80, и прошло уже лет 15, а он себя чувствует вполне нормально", - рассказал разведчик.

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