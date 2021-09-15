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Однокурсник Путина рассказал о его смертельной болезни

15 сентября 2021, 19:36
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Однокурсник президента Российской Федерации сообщил, что иногда Путину становится легче, болезнь входит в стадию ремиссии.

Владимир Путин
Владимир Путин страдает от рака / сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, скорее всего, страдает от онкологии. Сейчас ему поддерживают его здоровье при помощи терапии, рассказал в эфире программы Все по беспределу на Апостроф TV советский разведчик, майор КГБ, однокурсник Путина Юрий Швец.

"Я думаю, что он себя поддерживает при помощи интенсивной терапии, лечения. По моим наблюдениям, он действительно болен, его лечат. Видимо, очень сильное средство применяется. У него, бывает, входит течение его болезни в ремиссию, когда ему становится значительно лучше. По моим наблюдениям чисто визуальным, она наступила буквально за две недели до встречи с Байденом в Женеве. До сих пор идет эта ремиссия, как долго продлится – знает только Господь Бог", - отметил Швец.

"Я слышал, что у него colon cancer (рак толстой кишки). Но при современных методах лечения и возможностях… У меня, допустим, есть хороший знакомый, у которого в очень запущенном состоянии было это же заболевание. Ему сделали операцию, ему уже под 80, и прошло уже лет 15, а он себя чувствует вполне нормально", - рассказал разведчик.

Ранее Главред сообщал о том, что скандальный лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский влип в новый скандал.

В ходе телевизионных предвыборных дебатов российский политик буквально выпрыгнул из штанов в запале дискуссии.

Отметим, что Жириновский потерял штаны во время своей речи на предвыборных дебатах на канале ТВЦ. Обратим внимание, что конфуз с лидером ЛДПР произошел во время того, как он обрушился с критикой на тех, кто "устроил капитализм".

viber
новости России КГБ онкология Владимир Путин
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