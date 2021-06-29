Рада скасувала штрафи за виїзд із окупованого Донбасу через Росію

Рада скасувала штрафи за в'їзд в ОРДЛО / thepage.ua

Рада скасувала штрафи за виїзд із тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області через Росію - сьогодні нардепи схвалили відповідний законопроект №5478.

Зараз таке порушення карається штрафом від 1,7 тисячі гривень до 5,1 тисячі гривень. Ті ж дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року штрафували за виїзд з ОРДЛО через РФ, тягнуть за собою штраф від 5,1 тисячі до 8,5 тисячі гривень.

У документі йдеться про те, що в умовах закриття або обмеженою роботи контрольно-пропускних пунктів через дії окупантів, українці не можуть законно виїхати з тимчасово окупованих територій України.

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"Це призвело до істотного збільшення випадків виявлення у пунктах пропуску на українсько-російській ділянці кордону осіб, які в порушення вищевказаного Порядку виїжджають з тимчасово окупованих територій України на територію Російської Федерації", - зазначено в ній.

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Відзначається, що жителі от потребують відвідування підконтрольної Україні території з різних причин, в першу чергу, пов'язаних із отриманням медичної допомоги, пенсійних виплат, документів або навчанням.

Штрафи скасували на період дії карантину або на час блокування діяльності КПВВ.

Комітет із прав людини рекомендував парламенту схвалити відповідний законопроект №5478.

Раніше Главред повідомляв про те, що жителі окупованих територій Донбасу з 2014 року не отримали щонайменше 900 млрд гривень пенсія, заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.