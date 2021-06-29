Рада отменила штрафы за выезд из оккупированного Донбасса через Россию

Рада отменила штрафы за въезд в ОРДЛО / thepage.ua

Рада отменила штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области через Россию - сегодня нардепы одобрили соответствующий законопроект №5478.

Сейчас такое нарушение наказывается штрафом от 1,7 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен. Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года штрафовали за выезд из ОРДЛО через РФ, влекут за собой штраф от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен.

В документе говорится о том, что в условиях закрытия или ограниченной работы контрольно-пропускных пунктов из-за действий оккупантов, украинцы не могут законно выехать со временно оккупированных территорий Украины.

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"Это привело к существенному увеличению случаев выявления в пунктах пропуска на украинско-российском участке границы лиц, которые в нарушение вышеуказанного порядка выезжают с временно оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации", - указано в ней.

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Отмечается, что жители ВОТ нуждаются в посещении подконтрольной Украине территории по разным причинам, в первую очередь, связанным с получением медицинской помощи, пенсионных выплат, документов или обучением.

Штрафы отменили на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПВВ.

Напомним, комитет по правам человека рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект №5478.

Ранее Главред сообщал о том, что жители оккупированных территорий Донбасса с 2014 года не получили по меньшей мере 900 млрд гривен пенсий, заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Радио Свобода.