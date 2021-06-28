Повышения пенсий в июле не будет: когда Минсоцполитики оформит надбавку

Повышения пенсий в июле не будет / УНИАН

Повышение пенсий отложили и с 1 июля украинцы старше 75 лет не получат дополнительные 400 гривен к ежемесячным пенсиям. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Радио Свобода.

По словам чиновницы, дополнительных денег летом нынешнего года ждать не стоит. А повышение пенсий для украинцев 75+ перенесли на октябрь.

Также чиновница напомнила, что надбавка к пенсиям обесцениваться не будет. И уже со следующего года будет подлежать индексации.

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Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии имеют право работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял: компания вынуждена прекратить доставку пенсий, поскольку Кабмин так и не решил вопрос оплаты государством данной услуги.

Как говорила министр соцполитики Марина Лазебная, с 4 марта 2021 года из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен.