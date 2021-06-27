В Минспоцполитике рассказали, когда для выхода на пенсию понадобится 35 лет стажа

Трудовая книжка / УНИАН

В 2028 году рядовому украинцу для того, чтобы пойти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь как минимум 35 лет стажа. Об этом рассказала руководитель Министерства социальной политики Марина Лазебная, сообщает Радио Свобода.

Однако, в случае если в стране введут накопительную пенсионную систему, то украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет без каких-либо условий, рассчитывая на собственный накопительный счет.

"Когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма — 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60. А если бы у тебя была накопительная, то в 60 лет приходит твой пенсионный возраст, ты можешь рассчитывать на свой собственный накопительный счет", — пояснила чиновница.

Лазебная также рассказала, что сейчас в Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов по внедрению накопительной системы.

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Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии имеют право работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял: компания вынуждена прекратить доставку пенсий, поскольку Кабмин так и не решил вопрос оплаты государством данной услуги.