Пересчет пенсий с 1 июля: сколько денег докинут из-за стажа

Пересчет пенсий с 1 июля: сколько денег закинут из-за стажа / УНИАН

В Украине с 1 июля нынешнего года планируют пересчитать минимальные и максимальные пенсии. Об этом говорится в бюджете Пенсионного фонда.

В документах сообщается, что увеличится также и надбавка за стаж сверх нормы. К примеру, до 1 июля надбавка за стаж сверхнормы составляет 17,69 гривны за каждый год. И после 1 июля увеличится до 18,54 гривны. К примеру, за десять лет дополнительного стажа прибавка увеличится с 176,9 до 185,4 гривны.

Право на надбавку за стаж имеет:

женщины, которые имеют больше 30 лет стажа;

мужчины, которые имеют больше 35 лет стажа.

Также увеличится и размер минимальной пенсии − с 1769 до 1854 гривны. Максимальную выплату пересчитают с 17 690 до 18 540 гривен. Соответственно, прибавка составит до 850 гривен.

Правда, максимальную пенсию получают незначительное число пенсионеров. Большинство же могут рассчитывать на выплату до трех тысяч гривен, а повышение в июле они получат только в том случае, если у них есть дополнительный стаж.

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Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии имеют право работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял: компания вынуждена прекратить доставку пенсий, поскольку Кабмин так и не решил вопрос оплаты государством данной услуги.