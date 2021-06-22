Пересчет пенсий с 1 июля: сколько денег докинут из-за стажа

В Украине прямо сразу с начала второго летнего месяца нынешнего года произойдет очередной и плановый перерасчет пенсий. Такая информация есть в бюджете ПФУ.
В Украине с 1 июля нынешнего года планируют пересчитать минимальные и максимальные пенсии. Об этом говорится в бюджете Пенсионного фонда.
В документах сообщается, что увеличится также и надбавка за стаж сверх нормы. К примеру, до 1 июля надбавка за стаж сверхнормы составляет 17,69 гривны за каждый год. И после 1 июля увеличится до 18,54 гривны. К примеру, за десять лет дополнительного стажа прибавка увеличится с 176,9 до 185,4 гривны.
Право на надбавку за стаж имеет:
- женщины, которые имеют больше 30 лет стажа;
- мужчины, которые имеют больше 35 лет стажа.
Также увеличится и размер минимальной пенсии − с 1769 до 1854 гривны. Максимальную выплату пересчитают с 17 690 до 18 540 гривен. Соответственно, прибавка составит до 850 гривен.
Правда, максимальную пенсию получают незначительное число пенсионеров. Большинство же могут рассчитывать на выплату до трех тысяч гривен, а повышение в июле они получат только в том случае, если у них есть дополнительный стаж.
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Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии имеют право работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.
Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял: компания вынуждена прекратить доставку пенсий, поскольку Кабмин так и не решил вопрос оплаты государством данной услуги.