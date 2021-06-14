В Раде повысят пенсии отдельным категориям украинцам: кому именно

В Раде повысят пенсии отдельным категориям украинцам / УНИАН

В Украине уже в ближайшее время парламентарии планируют повысить пенсии "чернобыльцам". Как сообщается на сайте Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, Раде рекомендовали принять во втором чтении и в целом законопроект № 4555 (авторства Кабмина).

Ранее указанный проект уже был принят в первом чтении 340 голосами народных депутатов. Он предусматривает, что дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, выплачивается полностью, независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода.

Кроме того, уточняются льготы по исчислению заработной платы, которая необходима для определения размера пенсии. К примеру, если гражданин, который обратился за пенсионной выплатой, проработал на территориях радиоактивного загрязнения:

менее 12 месяцев ‒ заработная плата определяется путем деления общей суммы заработной платы за календарные месяцы работы на число этих месяцев;

не менее тридцати календарных дней в двух месяцах ‒ зарплата определяется за любые фактически отработанные тридцать календарных дней работы;

меньше месяца ‒ заработная плата определяется за этот календарный месяц с добавлением к заработной плате на основной работе.

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Напомним, ранее сообщалось с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии имеют право работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял: компания вынуждена прекратить доставку пенсий, поскольку Кабмин так и не решил вопрос оплаты государством данной услуги.