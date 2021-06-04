Стало известно, у кого пенсии в Украине выросли на 50 тысяч и кого коснется новая индексация / УНИАН

Новая индексация пенсий в Украине должна пройти уже в июле 2021. Она коснется одного миллиона украинских пенсионеров.

"В июле будет проведена индексация пенсий для еще 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере", – заверила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе часа вопросов к правительству в Раде.

Тем временем стало известно, что за прошедшие года (с 2018-го до 2021 года) после всех перерасчетов пенсии судей выросли на 50 тысяч гривен. Эта категория пенсионеров стала единственной категорией, которая получила надбавку свыше 2 тысяч гривен.

В то же время у простых украинцев пенсии выросли только на 1,2 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда. Так, средняя пенсия в Украине выросла до 3,7 тыс. грн (с 2,5 тыс. грн), пенсии судей – до 77,3 тыс. грн (с 27 тыс. грн).

Больше чем у половины пенсионеров в Украине (54%) размер пенсионных выплат не превышает 3 тыс. грн. Больше 10 тысяч гривен получают только 419 тысяч человек (3,8%).

Ранее Лазебная объявила, что с 4 марта из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен.

Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии имеют право работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года. Детальнее читайте в нашем материале Пенсии, тарифы и YouTube: что меняется с 1 июня 2021 в Украине.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял: компания вынуждена прекратить доставку пенсий, поскольку Кабмин так и не решил вопрос оплаты государством данной услуги.