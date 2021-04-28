Рада ухвалила ключовий закон земельної реформи

Розглядати документ парламентарі почали 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документа.
Верховна Рада Україна схвалила у другому читанні законопроєкт №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.
За цей документ проголосували 284 народні депутати, трансляція засідання Ради велася онлайн. Розглядати документ парламентарі почали 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документа.
У законі прописана передача земель державної власності за межами населених пунктів у комунальну. Винятком є землі, необхідні державі для виконання її функцій.
Про що законопроєкт
Документ вносить зміни до Земельного Кодексу щодо дерегуляції земельних відносин. Він фіналізує земельну децентралізацію і деконцентрує сферу земельних відносин. Зокрема:
- Землі державної власності за межами населених пунктів переходять у комунальну власність сільських, селищних, міських рад.
- Запроваджується переважне право орендарів на купівлю земельних ділянок.
- З'являється механізм фіксування в Державному земельному кадастрі меж територій територіальних громад, у тому числі об'єднаних.
- Скасовується інститут державної експертизи землевпорядної документації та численні погодження землевпорядної документації органами виконавчої влади.
Земельна реформа в Україні - про що йшлося раніше:
- 31 березня 2020 року депутати Верховної Ради більшістю голосів підтримали відкриття ринку землі.
- 28 квітня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон Про ринок землі.
Автор: Адріана Бубновська