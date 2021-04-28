Рада ухвалила ключовий закон земельної реформи / УНІАН

Верховна Рада Україна схвалила у другому читанні законопроєкт №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.

За цей документ проголосували 284 народні депутати, трансляція засідання Ради велася онлайн. Розглядати документ парламентарі почали 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документа.

У законі прописана передача земель державної власності за межами населених пунктів у комунальну. Винятком є землі, необхідні державі для виконання її функцій.

Про що законопроєкт

Документ вносить зміни до Земельного Кодексу щодо дерегуляції земельних відносин. Він фіналізує земельну децентралізацію і деконцентрує сферу земельних відносин. Зокрема:

Землі державної власності за межами населених пунктів переходять у комунальну власність сільських, селищних, міських рад.

Запроваджується переважне право орендарів на купівлю земельних ділянок.

З'являється механізм фіксування в Державному земельному кадастрі меж територій територіальних громад, у тому числі об'єднаних.

Скасовується інститут державної експертизи землевпорядної документації та численні погодження землевпорядної документації органами виконавчої влади.

Земельна реформа в Україні - про що йшлося раніше: