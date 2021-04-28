Рада приняла ключевой закон земельной реформы

Рассматривать документ парламентарии начали 16 марта. Нардепы прошли 3128 поправок ко второму чтению документа.
Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.
За этот документ проголосовали 284 народных депутата, трансляция заседания Рады велась онлайн. Рассматривать документ парламентарии начали 16 марта. Нардепы прошли 3128 поправок ко второму чтению документа.
В законе прописана передача земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.
О чем законопроект
Документ вносит изменения в Земельный Кодекс по дерегуляции земельных отношений. Он финализирует земельную децентрализацию и деконцентрирует сферу земельных отношений. В частности:
- Земли государственной собственности за пределами населенных пунктов переходят в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.
- Вводится преимущественное право арендаторов на покупку земельных участков.
- Появляется механизм фиксирования в Государственном земельном кадастре границ территорий территориальных общин, в том числе объединенных.
- Отменяется институт государственной экспертизы землеустроительной документации и многочисленные согласования землеустроительной документации органами исполнительной власти.
Земельная реформа в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 31 марта 2020 года депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали открытие рынка земли.
- 28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли.
Автор: Адриана Бубновская