Рада приняла ключевой закон земельной реформы / УНИАН

Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

За этот документ проголосовали 284 народных депутата, трансляция заседания Рады велась онлайн. Рассматривать документ парламентарии начали 16 марта. Нардепы прошли 3128 поправок ко второму чтению документа.

В законе прописана передача земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций.

О чем законопроект

Документ вносит изменения в Земельный Кодекс по дерегуляции земельных отношений. Он финализирует земельную децентрализацию и деконцентрирует сферу земельных отношений. В частности:

Земли государственной собственности за пределами населенных пунктов переходят в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

Вводится преимущественное право арендаторов на покупку земельных участков.

Появляется механизм фиксирования в Государственном земельном кадастре границ территорий территориальных общин, в том числе объединенных.

Отменяется институт государственной экспертизы землеустроительной документации и многочисленные согласования землеустроительной документации органами исполнительной власти.

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