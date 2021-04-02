Розмова Байдена з Зеленським: у Порошенка знайшли його "слід"

Прихильники Порошенка поспішили дякувати лідеру / Reuters

У п'ятницю ввечері відбувся довгоочікувана телефонна розмова президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена. Користувачі Мережі, прихильники колишнього президента Петра Порошенка, почали активно дякувати своєму лідеру, без участі якого нібито не обійшлися переговори між двома лідерами, пише журналіст Богдан Амінов у Facebook.

"Зайшов на сторінку Порошенка після дзвінка Байдена. Там у коментарях на повному серйозі дякують Петру Олексійовичу за те, що Вашингтон набрав Зеленського. Ось прям так і пишуть: "а ми знали, що без допомоги Порошенка тут не обійшлося". Схоже на дурдом якийсь, чесне слово. Скоро будуть писати, напевно:" і не забувайте, завдяки кому Сонце світить і крутиться Земля", - написав журналіст.

Розмова Зеленського і Байдена-про що раніше повідомляв Главред: