Разговор Байдена с Зеленским: сторонники Порошенко нашли его "след"

Сторонники Порошенко поспешили благодарить лидера / Reuters

В пятницу вечером состоялся долгожданный телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Пользователи Сети, сторонники бывшего президента Петра Порошенко, начали активно благодарить своего лидера, без участи которого якобы не обошлись переговоры между двумя лидерами, пишет журналист Богдан Аминов в Facebook.

"Зашел на страницу Порошенко после звонка Байдена. Там в комментариях на полном серьезе благодарят Петра Алексеевича за то, что Вашингтон набрал Зеленского. Вот прям так и пишут: "А мы знали, что без помощи Порошенко тут не обошлось". Похоже на дурдом какой-то, честное слово. Скоро будут писать, наверное: "И не забывайте, благодаря кому солнце светит и крутится Земля", - написал журналист.

Разговор Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред: