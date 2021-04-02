Разговор Байдена с Зеленским: сторонники Порошенко нашли его "след"

Пользователи Сети, сторонники бывшего президента Петра Порошенко, начали активно благодарить своего лидера, без участия которого якобы не обошлись переговоры.
В пятницу вечером состоялся долгожданный телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Пользователи Сети, сторонники бывшего президента Петра Порошенко, начали активно благодарить своего лидера, без участи которого якобы не обошлись переговоры между двумя лидерами, пишет журналист Богдан Аминов в Facebook.
"Зашел на страницу Порошенко после звонка Байдена. Там в комментариях на полном серьезе благодарят Петра Алексеевича за то, что Вашингтон набрал Зеленского. Вот прям так и пишут: "А мы знали, что без помощи Порошенко тут не обошлось". Похоже на дурдом какой-то, честное слово. Скоро будут писать, наверное: "И не забывайте, благодаря кому солнце светит и крутится Земля", - написал журналист.
Разговор Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:
- Вечером, в пятницу, 2 апреля американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден скоро проведет первый телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
- По итогам разговора глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Байден заверил Зеленского в поддержке украинских реформ.
- В Белом доме после разговора с Зеленским отметили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией.
- Президент США акцентировал внимание на приверженности администрации по поддержке плана Зеленского для борьбы с коррупцией и реализацией реформ демократии.
Автор: Екатерина Трохимчук