Разумков пригрозив бойовикам через загибель бійців ЗСУ

Голова Ради висловив співчуття у зв'язку із загибеллю військових в районі селища Шуми. Парламент обов'язково надасть оцінку подіям, що відбуваються.
На своєму найближчому засіданні парламент обов'язково відреагує і дасть оцінку діям російсько-окупаційних військ на Донбасі. Зокрема, через загострення ситуації біля Шумів, заявив голова ради Дмитро Разумков, передає пресслужба парламенту.
"На найближчому засіданні парламент обов'язково відреагує і дасть оцінку таким підступним діям ворога", - заявив він.
Також голова Ради висловив співчуття у зв'язку із загибеллю військових у районі селища Шуми Донецької області.
"Глибокі співчуття сім'ям і близьким загиблих. Це велика втрата для всіх нас. На жаль, це не перше порушення перемир'я За останній час, в результаті якого гинуть наші громадяни", - підкреслив Разумков.
Загострення на Донбасі-про що раніше повідомляв головред:
- Радник української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович заявив, що Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки, через загострення на Донбасі, внаслідок чого загинули четверо українських військових.
- Глава делегації Києва в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що якщо Росія і надалі блокуватиме переговори щодо Донбасу, то вивести ситуацію з глухого кута можна буде тільки із застосуванням серйозних заходів.
- Загострення ситуації в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі триватиме до початку нової хвилі переговорів у Нормандському форматі. Українська армія перебуває в стані боєготовності і готова завдати удару у відповідь по противнику, сказав голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.
Автор: Катерина Трохимчук