Разумков пригрозив бойовикам через загибель бійців ЗСУ

Разумков відреагував на загострення на Донбасі / УНІАН

На своєму найближчому засіданні парламент обов'язково відреагує і дасть оцінку діям російсько-окупаційних військ на Донбасі. Зокрема, через загострення ситуації біля Шумів, заявив голова ради Дмитро Разумков, передає пресслужба парламенту.

"На найближчому засіданні парламент обов'язково відреагує і дасть оцінку таким підступним діям ворога", - заявив він.

Також голова Ради висловив співчуття у зв'язку із загибеллю військових у районі селища Шуми Донецької області.

"Глибокі співчуття сім'ям і близьким загиблих. Це велика втрата для всіх нас. На жаль, це не перше порушення перемир'я За останній час, в результаті якого гинуть наші громадяни", - підкреслив Разумков.

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