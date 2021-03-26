Разумков пригрозил боевикам из-за гибели бойцов ВСУ

Глава Рады выразил соболезнования в связи с гибелью военных в районе поселка Шумы Донецкой области. Парламент обязательно даст оценку происходящим событиям.
На своем ближайшем заседании парламент обязательно отреагирует и даст оценку действиям российско-оккупационных войск на Донбассе. В частности, из-за обострения ситуации возле Шумов, заявил глава Рады Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.
"На ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага", - заявил он.
Также глава Рады выразил соболезнования в связи с гибелью военных в районе поселка Шумы Донецкой области.
"Глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Это большая потеря для всех нас. К сожалению, это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут наши граждане", - подчеркнул Разумков.
Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина инициирует внеочередное заседание подгруппы по безопасности, из-за обострения на Донбассе, в результате чего погибли четверо украинских военных.
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.
- Обострение ситуации в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе будет продолжаться до начала новой волны переговоров в Нормандском формате. Украинская армия пребывает в состоянии боеготовности и готова нанести ответный удар по противнику, сказал председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.
Автор: Екатерина Трохимчук