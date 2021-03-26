Разумков пригрозил боевикам из-за гибели бойцов ВСУ

Разумков отреагировал на обострение на Донбассе / УНИАН

На своем ближайшем заседании парламент обязательно отреагирует и даст оценку действиям российско-оккупационных войск на Донбассе. В частности, из-за обострения ситуации возле Шумов, заявил глава Рады Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.

"На ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага", - заявил он.

Также глава Рады выразил соболезнования в связи с гибелью военных в районе поселка Шумы Донецкой области.

"Глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Это большая потеря для всех нас. К сожалению, это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут наши граждане", - подчеркнул Разумков.

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