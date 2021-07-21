Різка умова України щодо ПДЧ і СП-2: дипломат пояснив, чому у Байдена тягнуть з візитом Зеленського

У Зеленського планують візит президента до США в терміни, коли працюватиме Конгрес - дипломат / Reuters

У Вашингтоні заявляють про перенесення візиту президента України Володимира Зеленського на зустріч з главою США Джо Байдена для того, щоб перемовини відбулися в потрібні для американців терміни. Київ досить жорстко ставить питання про гарантії з боку Штатів щодо надання українській державі ПДЧ до НАТО і протидії Північному потоку-2. У цьому Україну підтримує Конгрес США. У Байдена зацікавлені у тому, щоб Зеленський приїхав саме в серпні, коли Конгрес не працюватиме, з метою не дозволити поставити господаря Білого дому під удар з боку американського парламенту. Про це заявив колишній міністр закордонних справ, дипломат Костянтин Грищенко.

"Як мені відомо, питання тут в іншому. Питання у тому, коли це буде зручніше для адміністрації президента Сполучених Штатів. Справа в тому, що президент Зеленський і його команда досить жорстко ставлять питання про підтримку, про гарантії з боку Сполучених Штатів з надання ПДЧ, з протидії "Північному потоку-2". І в цих питаннях є широка підтримка в Конгресі США", - сказав він у ефірі телеканалу Україна 24.читайте такожРосія тисне на Україну, а долю СП-2 треба вирішувати: у Зеленського закликали Байдена до удару

За словами дипломата, інтерес адміністрації Байдена полягає у тому, щоб під час візиту Зеленського Конгрес не працював, тоді як перед Банковою стоїть прямо протилежне завдання. У Білому домі не хочуть, щоб тема, проти якої виступає Київ – Північний потік-2 – стала серйозним фактором для критики американського президента з боку парламенту. Саме тому у Байдена виступають з ініціативою візиту Зеленського в серпні.

"Білий дім наразі зацікавлений у тому, щоб візит відбувся тоді, коли Конгрес буде "на вакансіях", коли він не засідатиме в Конгресі. Чому? Тому що саме ця тема,"Північного потоку-2" перш за все, може стати об'єднуючим фактором для критики чинного американського президента. Я не думаю, що і нам дуже вже потрібно, щоб знову ж таки візит президента став тим дратівливим фактором, який потім позначиться на ставленні до України, до нинішньої української влади з боку Білого дому. Але є спроба з боку України - провести саме тоді, коли засідатиме Конгрес", - підкреслив Костянтин Грищенко.

Зустріч Зеленського і Байдена

7 липня президент України Володимир Зеленський провів перемовини з главою Білого дому Джо Байденом. Під час дискусії американський президент запросив Зеленського відвідати з візитом Вашингтон.

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17 липня видання Дзеркало тижня з посиланням на свої інсайдерські джерела повідомило, що візит Зеленського до США має відбутися наприкінці серпня, а не у липні. Однак у Києві не підтримують приїзд Зеленського до Вашингтона у такі терміни.

Прессекретар українського глави держави Сергій Нікіфоров заявив, що зустріч Зеленського і Байдена відбудеться або в останні дні липня, або на початку серпня. Питання дати поїздки залежить від логістики та дипломатичного протоколу.

20 липня в Держдепі підтвердили візит Володимира Зеленського до Вашингтону. На думку заступника помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джорджа Кента, швидше за все, захід відбудеться у серпні.