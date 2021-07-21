Резкое условие Украины по ПДЧ и СП-2: дипломат объяснил, почему у Байдена тянут с визитом Зеленского

У Зеленского планируют визит президента в США в сроки, когда будет работать Конгресс – дипломат / Reuters

В Вашингтоне заявляют о переносе визита президента Украины Владимира Зеленского на встречу с главой США Джо Байдена для того, чтобы переговоры состоялись в нужные для американцев сроки. Киев достаточно жестко ставит вопрос о гарантиях со стороны Штатов по предоставлению украинскому государству ПДЧ в НАТО и противодействию Северному потоку-2. В этом Украину поддерживает Конгресс США. У Байдена заинтересованы в том, чтобы Зеленский приехал именно в августе, когда Конгресс не будет работать, с целью не позволить поставить хозяина Белого дома под удар со стороны американского парламента. Об этом заявил бывший министр иностранных дел, дипломат Константин Грищенко.

"Насколько я знаю, вопрос здесь в другом. Вопрос в том, когда это будет удобнее для администрации президента Соединенных Штатов. Дело в том, что президент Зеленский и его команда достаточно жестко ставят вопрос о поддержке, о гарантиях со стороны Соединенных Штатов по предоставлению ПДЧ, по противодействию "Северному потоку-2". И в этих вопросах есть широкая поддержка в Конгрессе США", - сказал он в эфире телеканала Украина 24.Читайте такжеРоссия давит на Украину, а судьбу СП-2 нужно решать: у Зеленского призвали Байдена к удару

По словам дипломата, интерес администрации Байдена состоит в том, чтобы во время визита Зеленского Конгресс не работал, тогда как перед Банковой стоит прямо противоположная задача. В Белом доме не хотят, чтобы тема, против которой выступает Киев – Северный поток-2 – стала серьезным фактором для критики американского президента со стороны парламента. Именно поэтому у Байдена выступают с инициативой визита Зеленского в августе.

"Белый дом сейчас заинтересован в том, чтобы визит состоялся тогда, когда Конгресс будет "на вакансиях", когда он не будет заседать в Конгрессе. Почему? Потому что именно эта тема, "Северного потока-2" прежде всего, может стать объединяющим фактором для критики действующего американского президента. Я не думаю, что и нам очень уж нужно, чтобы опять-таки визит президента стал тем раздражающим фактором, который потом скажется на отношении к Украине, к нынешней украинской власти со стороны Белого дома. Но есть попытка со стороны Украины - как раз провести тогда, когда будет заседать Конгресс", - подчеркнул Константин Грищенко.

Встреча Зеленского и Байдена

7 июля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. В ходе дискуссии американский президент пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон.

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17 июля издание Зеркало недели со ссылкой на свои инсайдерские источники сообщило, что визит Зеленского в США должен состояться в конце августа, а не в июле. Однако в Киеве не поддерживают приезд Зеленского в Вашингтон в такие сроки.

Пресс-секретарь украинского главы государства Сергей Никифоров заявил, что встреча Зеленского и Байдена состоится либо в последние дни июля, либо в начале августа. Вопрос даты поездки зависит от логистики и дипломатического протокола.

20 июля в Госдепе подтвердили визит Владимира Зеленского в Вашингтон. По мнению заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента, скорее всего, мероприятие пройдет в августе.