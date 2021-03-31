Росія навідріз відмовилася прийняти пропозицію України щодо Донбасу

Влада РФ не захотіла впроваджувати режим тиші на Донбасі попри відповідні заяви лідерів Німеччини і Франції.
Сьогодні відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи, на якому розглядалося питання загострення ситуації на Донбасі - на ньому Росія відмовилася підтримати спільну заяву про повернення до режиму припинення вогню, пише українська делегація в ТКГ.
На початку засідання голова української делегації Леонід Кравчук запропонував забезпечити з півночі 1 квітня дотримання повного і всеосяжного режиму "тиші". Українську ініціативу підтримали представники ОБСЄ і запропонували схвалити спільну узгоджену заяву ТКГ.
Як пояснюють в українській делегації, заява підтверджувала прагнення сторін посилити режим припинення вогню і врятувати життя цивільних і військових. Однак російська сторона відмовилася підтримати цю заяву.
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"Це сталося, попри відповідні заяви лідерів Німеччини і Франції, в яких вони вчора підкреслили необхідність дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі", - заявила українська делегація.
Водночас українська сторона вважає "критично важливим" повернення до повного дотримання режиму тиші на Донбасі та посилення контролю за його виконанням.
"Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконано головну, базову умову - досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню", - зазначили в делегації.
Наступне засідання ТКГ заплановано на 14 квітня.
Ситуація на Донбасі - про що раніше писав Главред:
- Верховна Рада 30 березня схвалила постанову, в якій засудила загострення російськими гібридними військами ситуації на Донбасі 26 березня, в результаті якого загинули 4 українських військових і двоє отримали поранення. Український парламент закликав Росію вивести свої війська з території України і виконати всі свої зобов'язання щодо врегулювання конфлікту на сході країни. Крім того, парламент закликав світову спільноту посилити тиск на РФ.
- Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков виступив зі звинуваченням на адресу України в невиконанні домовленостей щодо Донбасу. Згідно позиції Москви, Угоди не виконуються, так як Київ не має наміру вести прямі переговори з представниками " ЛДНР".
- 30 березня пройшли переговори президента РФ Путіна, президента Франції Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель, в рамках яких глава РФ наполягав на переговорах України з " ДНР " і " ЛНР" і вирішення правових питань по Донбасу.