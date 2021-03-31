Росія навідріз відмовилася прийняти пропозицію України щодо Донбасу

Леонід Кравчук підбив підсумки переговорів у ТКГ / УНІАН

Сьогодні відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи, на якому розглядалося питання загострення ситуації на Донбасі - на ньому Росія відмовилася підтримати спільну заяву про повернення до режиму припинення вогню, пише українська делегація в ТКГ.

На початку засідання голова української делегації Леонід Кравчук запропонував забезпечити з півночі 1 квітня дотримання повного і всеосяжного режиму "тиші". Українську ініціативу підтримали представники ОБСЄ і запропонували схвалити спільну узгоджену заяву ТКГ.

Як пояснюють в українській делегації, заява підтверджувала прагнення сторін посилити режим припинення вогню і врятувати життя цивільних і військових. Однак російська сторона відмовилася підтримати цю заяву.

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"Це сталося, попри відповідні заяви лідерів Німеччини і Франції, в яких вони вчора підкреслили необхідність дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі", - заявила українська делегація.

Водночас українська сторона вважає "критично важливим" повернення до повного дотримання режиму тиші на Донбасі та посилення контролю за його виконанням.

"Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконано головну, базову умову - досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню", - зазначили в делегації.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 14 квітня.

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