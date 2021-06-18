УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Росія нас не зупинить": у МЗС різко попередили Москву про плани щодо Криму

18 червня 2021, 23:30

Саміт Кримської платформи стане найбільшою подією за всі 30 років незалежності України, вважає Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Росія не завадить Києву провести саміт Кримської платформи - Кулеба / УНІАН

Росія продовжує протистояти Кримській платформі, однак плани Москви приречені на провал. Російська держава не зможе зупинити Україну, а саміт щодо повернення Криму все одно відбудеться. Це буде найбільш масштабний захід за всі роки незалежності української держави, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія протидіє Кримській платформі, кожен день працює над тим, щоб перешкодити цьому успіху України. Незважаючи на всі ці спроби, Росія нас не зупинить", - розповів Кулеба під час свого візиту до Туреччини, повідомляє Укрінформ.

За його словами, на запрошення України взяти участь у саміті Кримської платформи вже відповіла низка держав, представники яких приїдуть до Києва 23 серпня.

"Деякі країни вже підтвердили участь, будемо обговорювати деталі їх участі. Деякі ще не визначилися, відповідно, займатимуся агітацією на користь їх участі в Кримській платформі", - зазначив дипломат.читайте такожУкраїна поставила умову Росії і Заходу: Північний потік-2 в обмін на Крим і Донбас

Також він додав, що саміт щодо Криму стане найбільшою подією в Україні за останні три десятиліття.

"Це буде подія такого міжнародного масштабу і рівня, якого Україна за всі 30 років незалежності ще не приймала", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Кримська платформа новини

Президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ про запуск низки процедур зі створення Кримської платформи. Це майданчик, завданням якого є обговорення проблемних моментів і створення умов для звільнення окупованого Криму і повернення півострова до складу української держави.

На засіданні РНБО 11 березня була прийнята спеціальна стратегія повернення окупованих Росією Криму і Севастополя під політичний контроль Києва.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджував, що Росія вкрай серйозно ставиться до планів України щодо Кримської платформи. На базі російського МЗС створили цілий підрозділ, який працює над дискредитацією ініціативи.

новини Росії МЗС України Дмитро Кулеба новини України новини Криму Кримська платформа
Зараз ви переглядаєте новину «"Росія нас не зупинить": у МЗС різко попередили Москву про плани щодо Криму». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Магнітна буря з 14 червня 2021 починає найболючіший удар місяця: як пережитиМагнітна буря з 14 червня 2021 починає найболючіший удар місяця: як пережити Зеленський у тренді чи ні: експерт оцінила незвичайний дизайн кабінету в ОПЗеленський у тренді чи ні: експерт оцінила незвичайний дизайн кабінету в ОП Гороскоп на 15 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: провальні справи, побачення, зміцнення даруГороскоп на 15 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: провальні справи, побачення, зміцнення дару У мережі показали барвисте відео "знищення" російського танка українським безпілотникомУ мережі показали барвисте відео "знищення" російського танка українським безпілотником "Не танцювала під чиюсь дудку": Катерина Кухар розкрила свою місію"Не танцювала під чиюсь дудку": Катерина Кухар розкрила свою місію

Останні новини

09:29

Хотіли швидко перебігти проспект: у Києві фура на швидкості розчавила чоловіка і жінку

09:18

На Черкащині мати учениці зламала хребет, роблячи ремонт у школі

08:29

Коронавірус в Україні 19 червня: заразилися понад 850 осіб, 23 з них – діти Відео

08:13

У Росії розбився літак, багато жертв і постраждалих

07:57

У США 13-річна дівчинка за наказом жорстокої матері закопала у дворі 4-річну сестру Відео

Реклама
07:45

Чому США ніколи не здадуть Україну Росії Погляд

07:17

У Байдена назвали абсурдною інформацію про замороження військової допомоги Україні на $100 млн Відео

07:10

Напад Росії через вступ України до НАТО: політик розкрив плани Путіна Відео

06:30

Копирсання в болоті: що чекає Україну в разі продовження співпраці з МВФ Погляд

06:02

Наймодніші короткі стрижки 2021 для жінок після 40 років з ефектом омолодження Відео

05:28

Заява Путіна і Байдена щодо Донбасу: експерт пояснив, до чого готуватися Україні Відео

05:02

Шість причин, чому ви не голодні вранці Відео

04:22

5 простих речей, які допомагають виглядати молодшою за свої роки Відео

03:50

Витравлювати доведеться довго: продюсер розповів, чому український шоу-біз програє російському

03:02

Як доглядати за орхідеєю Фаленопсис, щоб вона цвіла довго Відео

02:16

Гороскоп на завтра 20 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: різкий відхід удачі та зростання любові Відео

01:37

"Завдання із зірочкою": експерт назвав найбезпечніший спосіб звільнити Авакова

00:51

Молитви на сон грядущий коротка й українською мовою: слухати і читати Відео

00:19

Лікар розповів, як гостре запалення переходить у хронічне Відео

00:07

Повернення Криму Україні і низка поступок: у Британії оголосили про нову ініціативу щодо Росії Відео

Реклама
00:05

Лікар розповіла, з якими продуктами небезпечно їсти черешню Відео

18 червня, п'ятниця
23:54

Україну чекає аномальна спека в липні - кліматолог Відео

23:31

Гриби і їх користь для здоров'я: чого більше-шкоди або користі Відео

23:30

"Росія нас не зупинить": у МЗС різко попередили Москву про плани щодо Криму Відео

23:23

Названо речі, які крадуть вашу енергію і здоров'я Відео

23:08

У Києві вчителька знущалася над учнем з аутизмом і жорстоко відповість за побиття Відео

22:44

"Позиція Росії - повний абсурд": Данилов заявив про крах Мінських угод і виборів на Донбасі

22:43

Як зупинити свербіж від укусів комах: чотири швидких домашніх засоби Відео

22:23

10 прикмет, які точно привернуть удачу і добробут Відео

22:14

У моду на літо 2021 повернулися неповторні атласні спідниці з 90-х, які викликають щем у душі Відео

21:52

"Окупанти не знають, що робити": у Зеленського оголосили про "вирішення" проблеми з водою у Криму Відео

21:39

Симптоми раку: три відчуття, які можуть вказувати на пухлину Відео

21:28

"За*бись": нардеп Кива знову влаштував скандал з журналістом Відео

21:06

Генрі Кавілл опублікував новий тизер другого сезону "Відьмака" Відео

21:01

Десятки нових супермаркетів Росії в Україні: у Зеленського заявили про рішення влади Відео

20:56

США заморозили військову допомогу Україні на $100 млн - Politico Відео

20:24

На Україну знову налетить ураган: погода на вихідних влаштує справжнє пекло Відео

20:09

"Руху вперед не буде": Кравчук поставив Путіну ультиматум щодо Донбасу Відео

19:57

"Пишу курсову на е***й українській мові": вагітну харківську студентку хочуть звільнити Відео

19:55

"Наводимо порядок": Зеленський оголосив про санкції проти російського бізнесмена і чиновника Відео

Реклама
19:53

На Android-смартфони перекочує революційна функція від Apple Відео

19:32

Хакерські атаки і вірус Petya: Україна завдала нового санкційного удару по Росії Відео

19:22

Зустріч Байдена і Путіна: чому відносини США і Росії не вдалося перезавантажити Погляд

18:44

-10 кг до кінця літа: Наталія Могилевська розповіла, як хоче змінитися

18:41

На Android вийшла мобільна рольова гра за мотивами "Відьмака" Відео

18:28

РНБО запровадила повний пакет санкцій проти відомих бізнесменів Фірташа і Фукса Відео

18:22

"Я - Єва": у Львові парком бігала гола жінка і била людей Відео

18:14

Новий спалах COVID-19 в Україні: у МОЗ попередили українців і назвали терміни Відео

18:11

Євросоюз "відправить в нокаут" Лукашенка: узгоджено санкції проти Білорусі Відео

17:55

Ремастер Alan Wake і ремейк Final Fantasy VII засвітилися в базі даних EGS Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти