"Росія нас не зупинить": у МЗС різко попередили Москву про плани щодо Криму

Росія не завадить Києву провести саміт Кримської платформи - Кулеба / УНІАН

Росія продовжує протистояти Кримській платформі, однак плани Москви приречені на провал. Російська держава не зможе зупинити Україну, а саміт щодо повернення Криму все одно відбудеться. Це буде найбільш масштабний захід за всі роки незалежності української держави, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія протидіє Кримській платформі, кожен день працює над тим, щоб перешкодити цьому успіху України. Незважаючи на всі ці спроби, Росія нас не зупинить", - розповів Кулеба під час свого візиту до Туреччини, повідомляє Укрінформ.

За його словами, на запрошення України взяти участь у саміті Кримської платформи вже відповіла низка держав, представники яких приїдуть до Києва 23 серпня.

"Деякі країни вже підтвердили участь, будемо обговорювати деталі їх участі. Деякі ще не визначилися, відповідно, займатимуся агітацією на користь їх участі в Кримській платформі", - зазначив дипломат.читайте такожУкраїна поставила умову Росії і Заходу: Північний потік-2 в обмін на Крим і Донбас

Також він додав, що саміт щодо Криму стане найбільшою подією в Україні за останні три десятиліття.

"Це буде подія такого міжнародного масштабу і рівня, якого Україна за всі 30 років незалежності ще не приймала", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Кримська платформа новини

Президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ про запуск низки процедур зі створення Кримської платформи. Це майданчик, завданням якого є обговорення проблемних моментів і створення умов для звільнення окупованого Криму і повернення півострова до складу української держави.

На засіданні РНБО 11 березня була прийнята спеціальна стратегія повернення окупованих Росією Криму і Севастополя під політичний контроль Києва.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджував, що Росія вкрай серйозно ставиться до планів України щодо Кримської платформи. На базі російського МЗС створили цілий підрозділ, який працює над дискредитацією ініціативи.