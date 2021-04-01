Росія пішла на погрози у бік Канади через кримські санкції

Росія відреагувала на кримські санкції, які запровадила Канада / УНІАН

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова "наїхала" на Канаду через те, що країна не визнає законною окупацію Криму РФ й запровадила антиросійські санкції.

РФ відповість на санкції канадської влади через півострів, розповіла представниця МЗС на брифінгу, пише ТАСС.

За її словами, влада Канади заперечує "об'єктивну реальність" і показує "хворобливу впертість".

"РФ не залишить нинішній випад Оттави без належної відповіді, він зараз готується", – заявила Захарова.

Реакція країн Заходу на окупацію Криму Росією – що потрібно знати

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що Канада через незаконну анексію Криму розширила санкції проти Росії – обмежувальні заходи запроваджено проти чотирьох юридичних осіб та двох фізосіб.

Влада Канади також закликала російську сторону припинити окупацію українського півострова.

Раніше низка західних країн, у тому числі Канада, держави-члени Євросоюзу й США засудили незаконну анексію Криму. Потім проти РФ були запроваджені санкції – обмежувальні заходи запрацювали у 2014 році.

Спочатку з російською стороною було обрізано співпрацю, потім набрали чинності обмеження на поставку деяких технологій, а пізніше запрацювали секторальні санкції.