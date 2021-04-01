Росія пішла на погрози у бік Канади через кримські санкції

МЗС не залишило без реакції санкції проти Росії, запроваджені канадською стороною.
Офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова "наїхала" на Канаду через те, що країна не визнає законною окупацію Криму РФ й запровадила антиросійські санкції.
РФ відповість на санкції канадської влади через півострів, розповіла представниця МЗС на брифінгу, пише ТАСС.
За її словами, влада Канади заперечує "об'єктивну реальність" і показує "хворобливу впертість".
"РФ не залишить нинішній випад Оттави без належної відповіді, він зараз готується", – заявила Захарова.
Реакція країн Заходу на окупацію Криму Росією – що потрібно знати
- Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що Канада через незаконну анексію Криму розширила санкції проти Росії – обмежувальні заходи запроваджено проти чотирьох юридичних осіб та двох фізосіб.
- Влада Канади також закликала російську сторону припинити окупацію українського півострова.
- Раніше низка західних країн, у тому числі Канада, держави-члени Євросоюзу й США засудили незаконну анексію Криму. Потім проти РФ були запроваджені санкції – обмежувальні заходи запрацювали у 2014 році.
- Спочатку з російською стороною було обрізано співпрацю, потім набрали чинності обмеження на поставку деяких технологій, а пізніше запрацювали секторальні санкції.
Окупація Криму Росією
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.