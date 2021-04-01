Россия пошла на угрозы в сторону Канады из-за крымских санкций

Россия отреагировала на крымские санкции, введенные Канадой / УНИАН

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова "наехала" на Канаду из-за того, что страна не признает законным захват Крыма РФ и ввела антироссийские санкции.

РФ ответит на санкции канадских властей из-за полуострова, рассказала представительница МИДа на брифинге, пишет ТАСС.

По ее словам, власти Канады отрицают "объективную реальность" и показывают "болезненное упрямство".

"РФ не оставит нынешний выпад Оттавы без должного ответа, он сейчас готовится", – заявила Захарова.

Реакция стран Запада на захват Крыма Россией – что нужно знать

Напомним, 29 марта стало известно, что Канада из-за незаконной аннексии Крыма расширила санкции против России – ограничительные меры введены против четырех юридических лиц и двух физлиц.

Власти Канады также призвали российскую сторону прекратить оккупацию украинского полуострова.

Ранее ряд западных стран, в том числе Канада, государства-члены Евросоюза и США осудили незаконную аннексию Крыма. Потом против РФ были введены санкции – ограничительные меры заработали в 2014 году.

Сначала с российской стороной было обрезано сотрудничество, потом вступили в силу ограничения на поставку некоторых технологий, а позже заработали секторальные санкции.