Россия пошла на угрозы в сторону Канады из-за крымских санкций

МИД не оставил без реакции санкции против России, введенные канадской стороной.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова "наехала" на Канаду из-за того, что страна не признает законным захват Крыма РФ и ввела антироссийские санкции.
РФ ответит на санкции канадских властей из-за полуострова, рассказала представительница МИДа на брифинге, пишет ТАСС.
По ее словам, власти Канады отрицают "объективную реальность" и показывают "болезненное упрямство".
"РФ не оставит нынешний выпад Оттавы без должного ответа, он сейчас готовится", – заявила Захарова.
Реакция стран Запада на захват Крыма Россией – что нужно знать
- Напомним, 29 марта стало известно, что Канада из-за незаконной аннексии Крыма расширила санкции против России – ограничительные меры введены против четырех юридических лиц и двух физлиц.
- Власти Канады также призвали российскую сторону прекратить оккупацию украинского полуострова.
- Ранее ряд западных стран, в том числе Канада, государства-члены Евросоюза и США осудили незаконную аннексию Крыма. Потом против РФ были введены санкции – ограничительные меры заработали в 2014 году.
- Сначала с российской стороной было обрезано сотрудничество, потом вступили в силу ограничения на поставку некоторых технологий, а позже заработали секторальные санкции.
Захват Крыма Россией
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.