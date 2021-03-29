Канада расширила санкции против России из-за Крыма

Канада ввела против РФ новые санкции / УНИАН

Власти Канады расширили санкции против Российской Федерацией из-за захвата украинского Крыма.

Под ограничительные меры попали два физических лица, говорится в Twitter-аккаунте канадского МИДа.

По его данным, также ограничительные меры введены против четырех юридических лиц.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что канадские власти призывают РФ прекратить оккупацию Крыма.

"Канада и ее партнеры продолжают призывать Россию прекратить свою незаконную оккупацию", – отмечается в сообщении.

Ранее страны Запада, в частности Канада, США и государства Евросоюза осудили захват Крыма Россией и ввели против РФ ограничительные меры. Российскую сторону наказали санкциями в 2014 году.

Сначала с Россией было обрезано сотрудничество, затем заработали ограничения на поставку некоторых технологий, а позже вступили в силу секторальные санкции.