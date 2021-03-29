Канада расширила санкции против России из-за Крыма

Канадские власти поддержали Украину и призывают РФ прекратить оккупацию полуострова.
Власти Канады расширили санкции против Российской Федерацией из-за захвата украинского Крыма.
Под ограничительные меры попали два физических лица, говорится в Twitter-аккаунте канадского МИДа.
По его данным, также ограничительные меры введены против четырех юридических лиц.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что канадские власти призывают РФ прекратить оккупацию Крыма.
"Канада и ее партнеры продолжают призывать Россию прекратить свою незаконную оккупацию", – отмечается в сообщении.
Ранее страны Запада, в частности Канада, США и государства Евросоюза осудили захват Крыма Россией и ввели против РФ ограничительные меры. Российскую сторону наказали санкциями в 2014 году.
Сначала с Россией было обрезано сотрудничество, затем заработали ограничения на поставку некоторых технологий, а позже вступили в силу секторальные санкции.
Незаконная аннексия Крыма
- В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
- Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.