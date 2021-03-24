Канада наказала санкциями чиновников России: названы фамилии

Канадские власти ввели санкции против ряда российских чиновников / Reuters

Власти Канады в среду, 24 марта, ввели санкции против девяти чиновников Российской Федерации.

Канада наказала чиновников РФ из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в Twitter-аккаунте МИД страны.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ограничительные меры согласуются с санкциями, которые ранее приняли Евросоюз, Британия и США.

В МИДе добавили, что санкции введены против чиновников, которые причастны к покушению на Навального, его преследованию и против тех, кто усмирял россиян, которые выступили в поддержку политика.

Санкции Канады против России – кто попал в "черный список":

Полномочный представитель президента Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;

Начальник Управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин;

Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников;

Генпрокурор Игорь Краснов;

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников;

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко;

Замминистра обороны Павел Попов;

Глава Росгвардии Виктор Золотов;

Замминистра обороны Алексей Криворучко.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва считает санкции Канады против России незаконными, пишет РИА Новости.

Спикер утвердительно ответил на вопрос, грозит ли канадскому государству ответ от РФ.

Отравление Алексея Навального, задержание, митинги и суд