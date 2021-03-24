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Канада наказала санкциями чиновников России: названы фамилии

24 марта 2021, 17:17

Алексей Навальный стал причиной введения против РФ новых ограничительных мер.

Власти Канады ввели санкции против ряда российских чиновников
Канадские власти ввели санкции против ряда российских чиновников / Reuters

Власти Канады в среду, 24 марта, ввели санкции против девяти чиновников Российской Федерации.

Канада наказала чиновников РФ из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в Twitter-аккаунте МИД страны.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ограничительные меры согласуются с санкциями, которые ранее приняли Евросоюз, Британия и США.

В МИДе добавили, что санкции введены против чиновников, которые причастны к покушению на Навального, его преследованию и против тех, кто усмирял россиян, которые выступили в поддержку политика.

Санкции Канады против России – кто попал в "черный список":

  • Полномочный представитель президента Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;
  • Начальник Управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин;
  • Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников;
  • Генпрокурор Игорь Краснов;
  • Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников;
  • Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко;
  • Замминистра обороны Павел Попов;
  • Глава Росгвардии Виктор Золотов;
  • Замминистра обороны Алексей Криворучко.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва считает санкции Канады против России незаконными, пишет РИА Новости.

Спикер утвердительно ответил на вопрос, грозит ли канадскому государству ответ от РФ.

Отравление Алексея Навального, задержание, митинги и суд

  • В августе прошлого года Алексея Навального отравили. Оппозиционер утверждал, что за отравление стоит Владимир Путин. Навальный проходил лечение в берлинской клинике Шарите. Западные эксперты выяснили, что Навального отравили ядом из группы Новичок.
  • В январе этого года политик вернулся на родину, его задержали в московском аэропорту Шереметьево. Потом суд решил, что Навальный должен находиться под стражей.
  • Основанием для задержания и ареста стало то, что в РФ оппозиционера объявили в розыск в конце декабря 2020-го. Навальному инкриминировали уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
  • В начале февраля Навального судили по этому делу, политику дали реальный срок – приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Против задержания оппозиционера выступили его сторонники в ряде российских городов.
  • Силовики жестко расправлялись с участниками акций протеста, было много задержанных.
  • Ряд стран запада вступились за политика и ввели санкции против российских чиновников. Сначала ограничительные меры пустил в ход Евросоюз, а потом санкционный удар по РФ нанесли США.

Владимир Путин санкции против России Алексей Навальный Дмитрий Песков
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