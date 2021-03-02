ЕС обрушил на Россию новые санкции: под удар попали главные по наказаниям

ЕС ввел новые санкции против России из-за Навального / Reuters

2 марта Евросоюз ввел санкции против высокопоставленных российских чиновников.

Причиной послужило преследование российского оппозиционера Алексея Навального, передает немецкое агентство DPA.

Решение согласовали послы 27 стран Евросоюза. Впервые санкции введены в рамках нового санкционного механизма ЕС по нарушению прав человека.

Новые санкции ЕС против РФ: кто вошел в список

В санкционный список ЕС по делу Навального попали:

генпрокурор Игорь Краснов;

начальник Росгвардии Виктор Золотов;

глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин;

глава Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников.

На что влияют санкции ЕС против России

По данным Reuters, силовикам, которые попали в санкционный список, на год запретят въезд в страны Евросоюза. Кроме того, будут заморожены их активы в банках сообщества.

Ранее сообщалось, что санкции, которые США готовятся ввести против России в ближайшее время, будут сопоставимы с мерами Евросоюза.

Санкции США против России - о чем сообщалось ранее: