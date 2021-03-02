ЕС обрушил на Россию новые санкции: под удар попали главные по наказаниям

Причиной послужило преследование российского оппозиционера Алексея Навального.
2 марта Евросоюз ввел санкции против высокопоставленных российских чиновников.
Причиной послужило преследование российского оппозиционера Алексея Навального, передает немецкое агентство DPA.
Решение согласовали послы 27 стран Евросоюза. Впервые санкции введены в рамках нового санкционного механизма ЕС по нарушению прав человека.
Новые санкции ЕС против РФ: кто вошел в список
В санкционный список ЕС по делу Навального попали:
- генпрокурор Игорь Краснов;
- начальник Росгвардии Виктор Золотов;
- глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин;
- глава Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников.
На что влияют санкции ЕС против России
По данным Reuters, силовикам, которые попали в санкционный список, на год запретят въезд в страны Евросоюза. Кроме того, будут заморожены их активы в банках сообщества.
Ранее сообщалось, что санкции, которые США готовятся ввести против России в ближайшее время, будут сопоставимы с мерами Евросоюза.
Санкции США против России - о чем сообщалось ранее:
- В Белом доме 29 января сделали заявление о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- 4 февраля помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что США готовятся привлечь Россию к ответственности за ряд злоумышленных действий против Вашингтона и американских союзников.
- В Госдепе США 13 февраля заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
Автор: Диана Беловодская