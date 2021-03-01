США готовят серьезный удар по России - CNN

Байден готовит удар по России из-за Навального / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена может ввести новые санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального до конца недели.

Соединенные Штаты намерены скоординировать санкции против России вместе с Евросоюзом, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Эти санкции станут первыми издержками, понесенными администрацией Байдена для России, и зададут тон их политике в отношении Москвы в будущем. Они ознаменовали бы явный отход от подхода администрации Трампа, которая отказалась ввести санкции за отравление Навального и уклонилась от прямого противостояния России по поводу ее гнусных действий", - говорится в сообщении.

Как пишет CNN, администрация Байдена стремится послать "решительный сигнал" о правах человека и важности действий вместе с союзниками при соблюдении этих санкций.

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Кроме того, в ближайшие недели есть планы по решению более широкого круга проблем, с которыми столкнется Россия.

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