США готовят серьезный удар по России - CNN

Администрация Байдена намерена ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным.
Администрация президента США Джо Байдена может ввести новые санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального до конца недели.
Соединенные Штаты намерены скоординировать санкции против России вместе с Евросоюзом, сообщает CNN со ссылкой на источники.
"Эти санкции станут первыми издержками, понесенными администрацией Байдена для России, и зададут тон их политике в отношении Москвы в будущем. Они ознаменовали бы явный отход от подхода администрации Трампа, которая отказалась ввести санкции за отравление Навального и уклонилась от прямого противостояния России по поводу ее гнусных действий", - говорится в сообщении.
Как пишет CNN, администрация Байдена стремится послать "решительный сигнал" о правах человека и важности действий вместе с союзниками при соблюдении этих санкций.
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Кроме того, в ближайшие недели есть планы по решению более широкого круга проблем, с которыми столкнется Россия.
Санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:
- В Белом доме 29 января сделали заявление о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- Помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что США готовятся привлечь Россию к ответственности за ряд злоумышленных действий против Вашингтона и американских союзников.
- В Госдепе США 13 февраля заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.