У Байдена сделали заявление о новых санкциях против России

В Белом доме обещают объявить санкции против РФ в течение ближайших недель.
Белый дом в течении нескольких недель готов будет объявить решение о введении санкций против России. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, речь идет о хакерских атаках на американские правительственные учреждения и частный сектор.
Псаки уточнила, что разведка должна установить, кто несет ответственность за хакерскую атаку через приложение SolarWinds, а также выяснить, как именно произошла эта атака и к каким убыткам это привело.
"Мы заявляли о текущем просмотре, и президент говорил об этом во время общения с президентом Путиным несколько недель назад. Мы обратились к разведывательному сообществу, чтобы они выполнили дальнейшие действия", - заявила спикер Белого дома на брифинге.
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При этом ряд западных СМИ сообщает, что администрация президента США Джо Байдена готовит санкции и ряд других серьезных мер против России в связи с масштабной кибератакой на компьютерные сети американских властей и компаний.
Кроме того у Байдена рассматривают вопрос о санкциях из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
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Санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:
- В Белом доме 29 января сделали заявление о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- Помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что США готовятся привлечь Россию к ответственности за ряд злоумышленных действий против Вашингтона и американских союзников.
- В Госдепе США 13 февраля заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.