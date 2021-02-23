У Байдена сделали заявление о новых санкциях против России

Джен Псаки заявила о готовности США ввести санкции против России/ Reuters

Белый дом в течении нескольких недель готов будет объявить решение о введении санкций против России. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, речь идет о хакерских атаках на американские правительственные учреждения и частный сектор.

Псаки уточнила, что разведка должна установить, кто несет ответственность за хакерскую атаку через приложение SolarWinds, а также выяснить, как именно произошла эта атака и к каким убыткам это привело.

"Мы заявляли о текущем просмотре, и президент говорил об этом во время общения с президентом Путиным несколько недель назад. Мы обратились к разведывательному сообществу, чтобы они выполнили дальнейшие действия", - заявила спикер Белого дома на брифинге.

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При этом ряд западных СМИ сообщает, что администрация президента США Джо Байдена готовит санкции и ряд других серьезных мер против России в связи с масштабной кибератакой на компьютерные сети американских властей и компаний.

Кроме того у Байдена рассматривают вопрос о санкциях из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

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Санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред: