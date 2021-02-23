Украина просит ЕС ввести новые санкции против России

Кулеба призвал ЕС ввести санкции против России / УНИАН

Евросоюз должен ввести санкции против России за нарушение прав человека в Крыму.

"Мы положительно оцениваем решение ЕС применить санкции против РФ в ответ на арест Навального. Я воспользовался случаем, чтобы подтвердить своему литовскому коллеге, мое глубокое убеждение, что правозащитный санкционный механизм должен быть применен к нарушителям прав человека в оккупированном Крыму", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Кулеба также отметил, что вместе с Габриэлюсом принял участие в онлайн-мероприятии министерской панели о ситуации с правами человека в Крыму на полях сегмента высокого уровня 46 сессии по правам человека.

Читайте такжеКулеба признался, когда Навальный ответит за свои слова о Крыме

"Готовы обсудить санкции ЕС в отношении нарушения прав человека в Крыму, если Украина предоставит доказательства нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе", - добавил глава МИД Литвы.

Платформа по деоккупации Крыма – что нужно знать

Крымской платформой называют площадку для переговоров, направленных на деоккупацию полуострова.

Президент Владимир Зеленский 22 сентября 2020 года обсудил создание такой переговорной площадки с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

В начале октября глава государства заявил, что Евросоюз готов присоединиться к новой платформе.

В Офисе президента сообщали, что саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021-го, и в нем примут участие лидеры иностранных государств.