УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина просит ЕС ввести новые санкции против России

23 февраля 2021, 20:26
Прослушать новость
Остановить

Кулеба призвал ЕС ввести санкции против России за нарушение прав человека в Крыму.

Дмитрий Кулеба
Кулеба призвал ЕС ввести санкции против России / УНИАН

Евросоюз должен ввести санкции против России за нарушение прав человека в Крыму.

"Мы положительно оцениваем решение ЕС применить санкции против РФ в ответ на арест Навального. Я воспользовался случаем, чтобы подтвердить своему литовскому коллеге, мое глубокое убеждение, что правозащитный санкционный механизм должен быть применен к нарушителям прав человека в оккупированном Крыму", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Кулеба также отметил, что вместе с Габриэлюсом принял участие в онлайн-мероприятии министерской панели о ситуации с правами человека в Крыму на полях сегмента высокого уровня 46 сессии по правам человека.

Читайте такжеКулеба признался, когда Навальный ответит за свои слова о Крыме

"Готовы обсудить санкции ЕС в отношении нарушения прав человека в Крыму, если Украина предоставит доказательства нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе", - добавил глава МИД Литвы.

Платформа по деоккупации Крыма – что нужно знать

  • Крымской платформой называют площадку для переговоров, направленных на деоккупацию полуострова.
  • Президент Владимир Зеленский 22 сентября 2020 года обсудил создание такой переговорной площадки с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
  • В начале октября глава государства заявил, что Евросоюз готов присоединиться к новой платформе.
  • В Офисе президента сообщали, что саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021-го, и в нем примут участие лидеры иностранных государств.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Евросоюз санкции против России Дмитрий Кулеба санкции Евросоюза
Сейчас вы просматриваете новость «Украина просит ЕС ввести новые санкции против России». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Бес" рассказал о десятках убитых боевиков под Горловкой, в Сети назвали причину"Бес" рассказал о десятках убитых боевиков под Горловкой, в Сети назвали причину Эксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБОЭксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБО «Мы не папуасы»: Милованов резко обратился к МВФ, обвинив фонд в обмане Украины"Мы не папуасы": Милованов резко обратился к МВФ, обвинив фонд в обмане Украины Украина ударила санкциями по известной российской сети спорттоваровУкраина ударила санкциями по известной российской сети спорттоваров Военный эксперт оценил вариант силовой "зачистки" Донбасса ВСУВоенный эксперт оценил вариант силовой "зачистки" Донбасса ВСУ
Следующий материал

Последние новости

21:49
Язва на языке: причины появления и болезни
21:44
В Сети появились новые слухи о GTA 6, включая дату релизу Видео
21:40
"Запугивали и пытали": обнародованы подробности следствия по делу Стерненко Видео
21:22
Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням Видео
21:21
Полипы в кишечнике: виды и факторы риска Видео
Реклама
21:14
Тимошенко явилась в Раду в новом образе и в массивных ботильонах
21:01
"Зелю геть!": под Офисом президента бунтуют сторонники Стерненко Видео
20:44
Вросшие волосы: что нужно знать Видео
20:41
Штрафы за батареи на балконах и магниты на счетчиках: в Украине создают новую "кормушку"
20:40
Сногсшибательные джинсовые куртки ворвались в моду на весну-лето Фото
20:32
Известного французского актера обвинили в изнасиловании и домагательствах
20:26
Украина просит ЕС ввести новые санкции против России Видео
20:08
Выяснились подробности подготовки телефонной беседы Зеленского с Байденом Видео
20:02
Родственник Елизаветы II сел в тюрму за сексуальное насилие
19:36
В Украине стремительно ухудшается ситуация с COVID-19: в больницах скоро не хватит коек Видео
19:31
Украина в ООН назвала условие решения военного конфликта на Донбассе Видео
19:25
Жена Монатика похвалилась потрясающими ножками на пляжном фото
19:04
Одышка и головокружение: названы причины Видео
19:03
Опасный челлендж: в Донецкой области школьница наглоталась таблеток Видео
18:41
У Кравчука рассказали о новой тактике России и эскалации на Донбассе Видео
Реклама
18:28
В Нацбанке озвучили главные условия предоставления очередного транша МВФ Видео
18:23
Вакцина от коронавируса дает долгий иммунитет – но есть "но" Видео
17:50
"Трибуна революции": учительница прыгнула на парту, рассказывая о Евромайдане Видео
17:47
Вслед за "золотыми" яйцами в Украине подорожает молоко Видео
17:30
Кабмин временно назначил главу Госкосмоса: что о нем известно Видео
17:03
Из-за санкций против Медведчука в Украине подорожает топливо – эксперт Видео
16:40
Как варить пшеничную кашу: самый простой рецепт Видео
16:31
Назвали дату и место похорон актрисы Екатерины Градовой
16:23
Северный поток-2 остался без мощной поддержки из-за санкций США Видео
16:15
Чат с экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгием Тукой
16:08
В моде потрясающее окрашивание волос шатуш, или поцелуй солнца Фото Видео
15:56
Адаптивный карантин возвращается: названы "красные" и "оранжевые" области Украины
15:53
Цену засекретили, но колоть начинают: анонсирован старт COVID-вакцинации Видео
15:31
В России произошел взрыв на газопроводе: режим ЧС и проблема с транзитом Видео
15:30
Стало известно, кто станет хранителем "трубы Медведчука" Видео
15:21
Магнитные бури с 23 февраля атакуют сосуды: как пережить страдания Видео
15:04
Во Львове сожгли шины и дрались с полицией из-за бизнеса Козака Видео
14:33
Климатолог предупредила украинцев об аномальном лете Видео
14:30
Россия забросила на Донбасс партию вооруженных снайперов - Минобороны Видео
14:22
От +15 до -17 и снег: синоптик дала прогноз погоды на завтра Видео
Реклама
13:50
Настя Каменских без макияжа поразила поклонников и анонсировала новый клип Видео
13:14
Рада вернула полномочия исполняющим обязанности министров
13:09
СМИ раскрыли подробности старта вакцинации в Украине Видео
13:05
Поздравления на День Галины 2021 – открытки фееричные и нежные тексты
12:57
Алина Гросу подогрела слухи о романе с Романом Полянским Видео
12:52
Биткоин за сутки подешевел на рекордную сумму Видео
12:35
Кабмин перенес дату начала выплат пенсионерам старше 75 лет Видео
12:32
В Одессе радикалы подрались с полицией после приговора Стерненко Видео
12:24
С Днем ангела, Валентина! Как красиво поздравить Валю с именинами
12:17
Скандальная дочь Юэна МакГрегора показала грудь на провокационных фото
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять