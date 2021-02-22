Кулеба раскритиковал ЕС за санкции против РФ из-за Навального

По словам Дмитрия Кулебы, много раз Украина обращалась в Брюссель с просьбой использовать механизм санкций против России ‒ из-за аннексии Крыма.
Руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал Европейский Союз за планы запустить механизм санкций за нарушение прав человека из-за подавлений в РФ протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а отнюдь не за репрессии россиян против жителей захваченного Крыма. Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу Прямой.
"Я удивляюсь, почему механизм применения санкций ЕС в ответ на системные нарушения прав человека впервые применен не в отношении репрессий, осуществляемых Россией в оккупированном Крыму, а в контексте тех протестов, которые происходят в самой России", ‒ сказал Кулеба.
По его словам, много раз Украина обращалась в Брюссель с просьбой использовать механизм санкций против России ‒ для того, чтобы защитить крымских татар и всех, кто подвергается системным репрессиям в захваченном Крыму.
"Я откровенно говорю об этом публично, потому что я и в общении с европейскими коллегами их об этом спрашиваю […]. Cчитаю, что впервые применить этот механизм нужно было в отношении оккупированного Крыма ", ‒ добавил Кулеба.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному. Суд принял решение заменить ему условный срок по делу Ив Роше на реальный. Политик был осужден на 3,5 года лишения свободы. Суд учел время пребывания Навального под домашним арестом, вследствие чего его собираются отправить в колонию на менший срок.
- Запад требует освободить Навального. Европейский суд по правам человека призвал РФ выпустить политика, однако в России категорически не намерены выполнять требование ЕСПЧ.