Кулеба раскритиковал ЕС за санкции против РФ из-за Навального

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал Европейский Союз за планы запустить механизм санкций за нарушение прав человека из-за подавлений в РФ протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а отнюдь не за репрессии россиян против жителей захваченного Крыма. Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу Прямой.

"Я удивляюсь, почему механизм применения санкций ЕС в ответ на системные нарушения прав человека впервые применен не в отношении репрессий, осуществляемых Россией в оккупированном Крыму, а в контексте тех протестов, которые происходят в самой России", ‒ сказал Кулеба.

По его словам, много раз Украина обращалась в Брюссель с просьбой использовать механизм санкций против России ‒ для того, чтобы защитить крымских татар и всех, кто подвергается системным репрессиям в захваченном Крыму.

"Я откровенно говорю об этом публично, потому что я и в общении с европейскими коллегами их об этом спрашиваю […]. Cчитаю, что впервые применить этот механизм нужно было в отношении оккупированного Крыма ", ‒ добавил Кулеба.

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