УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кулеба раскритиковал ЕС за санкции против РФ из-за Навального

22 февраля 2021, 15:36
Прослушать новость
Остановить

По словам Дмитрия Кулебы, много раз Украина обращалась в Брюссель с просьбой использовать механизм санкций против России ‒ из-за аннексии Крыма.

Кулеба
Дмитрий Кулеба / УНИАН

Руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал Европейский Союз за планы запустить механизм санкций за нарушение прав человека из-за подавлений в РФ протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а отнюдь не за репрессии россиян против жителей захваченного Крыма. Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу Прямой.

"Я удивляюсь, почему механизм применения санкций ЕС в ответ на системные нарушения прав человека впервые применен не в отношении репрессий, осуществляемых Россией в оккупированном Крыму, а в контексте тех протестов, которые происходят в самой России", ‒ сказал Кулеба.

По его словам, много раз Украина обращалась в Брюссель с просьбой использовать механизм санкций против России ‒ для того, чтобы защитить крымских татар и всех, кто подвергается системным репрессиям в захваченном Крыму.

"Я откровенно говорю об этом публично, потому что я и в общении с европейскими коллегами их об этом спрашиваю […]. Cчитаю, что впервые применить этот механизм нужно было в отношении оккупированного Крыма ", ‒ добавил Кулеба.

Читайте такжеЕвросоюз не собирается вводить санкции против России, о которых просил Навальный – Bloomberg

Напомним, ранее сообщалось:

аннексия Крыма санкции против России Алексей Навальный Дмитрий Кулеба санкции Евросоюза
Сейчас вы просматриваете новость «Кулеба раскритиковал ЕС за санкции против РФ из-за Навального». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Кравчук резко отреагировал на санкции СНБОКравчук резко отреагировал на санкции СНБО Кравчук раскрыл план "Б" по ДонбассуКравчук раскрыл план "Б" по Донбассу Матерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция НицойМатерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция Ницой Эксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБОЭксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБО "Бес" рассказал о десятках убитых боевиков под Горловкой, в Сети назвали причину"Бес" рассказал о десятках убитых боевиков под Горловкой, в Сети назвали причину
Следующий материал

Последние новости

16:45
Как стать фантастическим любовником: практические советы
16:40
Как правильно варить креветки: пошаговый рецепт Видео
16:35
Встречайте Mate X2 – долгожданный гибкий смартфон нового поколения Фото
16:34
Кулеба заявил, что нормандский формат заморожен, а Минский процесс еще жив Видео
16:20
В Харькове СБУ поймала пытавшегося украсть тайные чертежи шпиона РФ Видео
Реклама
16:17
Синоптик назвал сроки "старта" весны и спрогнозировал окончательное потепление Видео
16:14
Скандал из-за фото: Кадыров высказался об Уруском Видео
16:02
Гороскоп на 23 февраля для всех: одна успешная сфера и новый пост Видео
15:57
Ученые изменили норму артериального давления для женщин Видео
15:54
Пробиотики для похудения: что говорит наука Видео
15:47
В России поставили две задачи по Крымской платформе – Кулеба
15:41
Главный хит 2021-го Valheim продолжает покорять чарты Steam Видео
15:40
Катерина Кухар стала участницей Липсинк баттл с Иракли Макацарией Видео
15:36
Кулеба раскритиковал ЕС за санкции против РФ из-за Навального Видео
15:08
Ученые из Японии назвали сок, который снижает артериальное давление Видео
14:59
Уруский рассказал, чем закончился конфликт со Шмыгалем из-за фото с Кадыровым Видео
14:57
Появилось новое геймплейное видео горячо ожидаемой Diablo IV Видео
14:55
В Спортмастере отвергли санкции Зеленского и продолжают работать Видео
14:50
Ряду областей Украины светит до +15: синоптик сказала, где ожидается "весна" Видео
14:45
Стало известно, кто погиб от кулака дерзкого водителя в центре Киева Видео
Реклама
14:24
В Украине повысят тарифы на стационарную телефонную связь Видео
14:19
В ТКГ объяснили подоплеку раздачи россиянами в ОРДЛО паспортов Видео
14:16
Умерла Екатерина Градова - радистка Кэт из фильма 17 мгновений весны
14:15
Отец отключил интернет игроку в Apex Legends во время матча за выход в финал Видео
14:14
С "вакциной для бедных" у ОП возникли логистические проблемы, с AstraZeneca и Pfizer – тоже Видео
14:06
Газированная вода: вредна ли она для здоровья Видео
13:54
Абсурдная толерантность: алгебра и лыжный спорт стали "расистскими"
13:49
Кулеба предупредил, что грозит Зеленскому в РФ из-за санкций против Медведчука Видео
13:42
У Зеленского оценили скандал с фото вице-премьера Уруского и Кадырова Видео
13:38
Юрий Горбунов спел с Потапом в песне к фильму Скажене весілля 3 Видео
13:35
Шарий не приехал на допрос и обвиняется в уклонении от следствия - СБУ Видео
13:28
Названы города, где в первую очередь запустят Сити-экспрессы Видео
13:15
В Сети появились снимки новых AirPods третьего поколения Фото
12:56
Эпидемиолог предупредил, когда коронавирус разбушуется Видео
12:53
Уруский ответил на "наезд" Шмыгаля за фото с Кадыровым Видео
12:43
Украина ударила санкциями по российским разработчикам ПО Видео
12:41
Алина Гросу пошутила над Поляковой за издевательство на шоу Видео
12:17
Microsoft и Bethesda проведёт специальное шоу с громкими анонсами
12:12
Первые симптомы ВИЧ: на что важно обратить внимание Видео
12:05
Зеленский опроверг фейк росСМИ насчет водоснабжения Крыма Видео
Реклама
12:00
Гороскоп на 22 февраля для всех: рост бюджета, повышение и запретный риск Видео
11:41
Маша Ефросинина призналась, как решилась стать мужчиной
11:32
Шмыгаль жестко "наехал" на Уруского за фото с Кадыровым
11:30
Украина купила "мутную" индийскую вакцину, которую бедным странам просто дарят Видео
11:25
Низкое давление и учащенный пульс: о чем говорит это состояние Видео
11:18
Зеленский рассказал о разногласиях с МВФ и объяснил провал переговоров по новому траншу Видео
10:59
Девушка Макса Михайлюка призналась, когда ей рожать
10:50
Синоптики поделились, чем погода в Киеве скоро удивит Видео
10:48
Эксперт распек Минздрав за поставку в Украину индийской вакцины Видео
10:30
Украина и Польша открыто попросили Байдена "убить" Северный поток-2
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять