Новые американские санкции жахнут по 10 чиновникам из РФ - Bloomberg

Санкции, которые США готовятся ввести против России в ближайшее время, будут сопоставимы с мерами Европейского Союза.
Санкции, которые власти США намерены ввести против России на этой неделе из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, будут сопоставимы с мерами, которые предпримет Евросоюз.
Как сообщает во вторник, 2 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации, санкции могут коснуться 10 российских чиновников.
Кроме того, по данным Bloomberg, об американских санкциях планируется объявить уже во вторник.
Накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена может ввести новые санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального до конца недели.
Соединенные Штаты намерены скоординировать санкции против России вместе с Евросоюзом, сообщало CNN со ссылкой на источники.
Санкции США против России - о чем сообщалось ранее:
- В Белом доме 29 января сделали заявление о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- 4 февраля помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что США готовятся привлечь Россию к ответственности за ряд злоумышленных действий против Вашингтона и американских союзников.
- В Госдепе США 13 февраля заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
Автор: Адриана Бубновская