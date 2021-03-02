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Новые американские санкции жахнут по 10 чиновникам из РФ - Bloomberg

2 марта 2021, 13:39

Санкции, которые США готовятся ввести против России в ближайшее время, будут сопоставимы с мерами Европейского Союза.

Санкции
Новые американские санкции жахнут по 10 чиновникам из РФ / Reuters

Санкции, которые власти США намерены ввести против России на этой неделе из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, будут сопоставимы с мерами, которые предпримет Евросоюз.

Как сообщает во вторник, 2 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации, санкции могут коснуться 10 российских чиновников.

Кроме того, по данным Bloomberg, об американских санкциях планируется объявить уже во вторник.

Накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена может ввести новые санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального до конца недели.

Соединенные Штаты намерены скоординировать санкции против России вместе с Евросоюзом, сообщало CNN со ссылкой на источники.

Санкции США против России - о чем сообщалось ранее:

новости США Bloomberg санкции США Алексей Навальный
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