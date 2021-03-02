В США опубликовали список россиян, против которых ввели санкции

США ввели санкции против России из-за Навального.
Соединенные Штаты ввели санкции против России за отравление и приговор оппозиционеру Алексею Навальному.
Так, Министерство финансов опубликовало список чиновников и компаний, в отношении которых будут применены ограничения.
Причиной послужило преследование российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в сообщении.
При этом американская разведка "с высокой степенью уверенности" назвала ФСБ виновной в отравлении Навального.
Под санкции США попали:
- директор ФСБ Александр Бортников,
- первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко,
- генпрокурор Игорь Краснов,
- начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин,
- заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.
Кроме того, что под санкции попали 14 организаций "за производство биологического и химического оружия".
Минфин также ввел санкции против:
- 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ,
- 27-го Научного центра Министерства обороны РФ,
- российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
Стоит отметить, что сегодня Евросоюз также ввел санкции против высокопоставленных российских чиновников.
Решение согласовали послы 27 стран Евросоюза. Впервые санкции введены в рамках нового санкционного механизма ЕС по нарушению прав человека.
Читайте такжеСША ударили санкциями по России и озвучили новые угрозы
Санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:
- В Белом доме 29 января сделали заявление о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- 4 февраля помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что США готовятся привлечь Россию к ответственности за ряд злоумышленных действий против Вашингтона и американских союзников.
- В Госдепе США 13 февраля заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
Почему задержали Навального
У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.
Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.
До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:
- 13 января,
- 27 января,
- 3 февраля,
- 16 марта,
- 6 июля,
- 17 августа.
Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.
Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.
Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.
Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.
2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному о замене ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше – политик осужден на 3,5 года. Суд учел время его пребывания под домашним арестом, вследствие чего Навального намерены отправить в колонию на 2 года 8 месяцев.
Бабушкинский районный суд города Москвы 20 февраля отклонил апелляцию защиты Навального и подтвердил законность замены ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше. Навального отправят в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области на 2,5 года.