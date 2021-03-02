В США опубликовали список россиян, против которых ввели санкции

Соединенные Штаты ввели санкции против России за отравление и приговор оппозиционеру Алексею Навальному.

Так, Министерство финансов опубликовало список чиновников и компаний, в отношении которых будут применены ограничения.

Причиной послужило преследование российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в сообщении.

При этом американская разведка "с высокой степенью уверенности" назвала ФСБ виновной в отравлении Навального.

Под санкции США попали:

Кроме того, что под санкции попали 14 организаций "за производство биологического и химического оружия".

Минфин также ввел санкции против:

Стоит отметить, что сегодня Евросоюз также ввел санкции против высокопоставленных российских чиновников.

Решение согласовали послы 27 стран Евросоюза. Впервые санкции введены в рамках нового санкционного механизма ЕС по нарушению прав человека.

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Почему задержали Навального

У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.

Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.

До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:

13 января,

27 января,

3 февраля,

16 марта,

6 июля,

17 августа.

Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.

Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.

Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.

Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.

2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному о замене ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше – политик осужден на 3,5 года. Суд учел время его пребывания под домашним арестом, вследствие чего Навального намерены отправить в колонию на 2 года 8 месяцев.

Бабушкинский районный суд города Москвы 20 февраля отклонил апелляцию защиты Навального и подтвердил законность замены ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше. Навального отправят в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области на 2,5 года.