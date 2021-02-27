Стало известно, где будет сидеть Навальный

Российский оппозиционер доставлен во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание в исправительной колонии.
Российский оппозиционер Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области.
Источник "Медиазоны" сообщил, что политик еще в пятницу, 26 февраля, был во Владимирской области и что его везут в ИК-2. Информацию подтвердило издание "Ярновости" со ссылкой на источник во ФСИН.
"Навальный доставлен во Владимирскую область, где будет отбывать наказание в исправительной колонии номер 2 в городе Покров. Это подтвердил источник, знакомый с ситуацией", - сообщает ТАСС.
Ситуация с Навальным – о чем сообщалось ранее:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- Масштабные митинги в России прошли 23 января и 31 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны несколько тысяч человек.
- 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному о замене ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше – политик осужден на 3,5 года. Суд учел время его пребывания под домашним арестом, вследствие чего Навального намерены отправить в колонию на 2 года 8 месяцев.
- Бабушкинский районный суд города Москвы 20 февраля отклонил апелляцию защиты Навального и подтвердил законность замены ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше. Навального отправят в колонию на 2,5 года.
Автор: Адриана Бубновская