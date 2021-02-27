Стало известно, где будет сидеть Навальный / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области.

Источник "Медиазоны" сообщил, что политик еще в пятницу, 26 февраля, был во Владимирской области и что его везут в ИК-2. Информацию подтвердило издание "Ярновости" со ссылкой на источник во ФСИН.

"Навальный доставлен во Владимирскую область, где будет отбывать наказание в исправительной колонии номер 2 в городе Покров. Это подтвердил источник, знакомый с ситуацией", - сообщает ТАСС.

Ситуация с Навальным – о чем сообщалось ранее: