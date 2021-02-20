Навальный на пороге колонии: суд в Москве принял резонансное решение

Суд признал законным замену условного срока Навальному на реальный / Дождь

В субботу, 20 февраля, в Бабушкинском районном суде Москвы рассматрели дело в отношении российского оппозиционера Алексея Навального. По итогам заседания по делу Ив роше суд признал законным замену условного срока Навальному на реальный.

С самого утра началось рассмотрение апелляции на решение заменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, сообщает Медуза. Кроме того, во второй половине дня мировой суд продолжит рассматривать уголовное дело против Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко. В рамках этого процесса, как ожидается, оппозиционер выступит с последним словом.

На заседание по Навальному пришли представитель Евросоюза и дипломаты 9 стран: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Нидерланды, сообщает РИА Новости. По информации издания, Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе.

Выступление Навального в суде

"Я, безусловно, поддерживаю нашу апелляционную жалобу, даже не буду говорить про такую вещь, как решение суда, что меня нужно освободить. Никто не обращает внимание и на то, что меня хотели отравить, и на отсутствие уголовного дела — фигня какая-то, мы нашли фсбшников — тоже фигня, поговорил с чуваком, который стирал мои трусы, — тоже фигня.

Тогда возьму чисто юридическую вещь: мой условный срок закончился 30 декабря, решение об отмене принято 18 января. Единственная возможность, чтобы это рассмотрели за пределами срока в том, что я скрывался. По сути, все сводится к тому, скрывался я или нет. Более менее весь мир знал, где я нахожусь.

Это безумный разговор. Давайте представим идеального человека, который не скрывался, идеальный человек, который, например, попал в аварию, был в коме, была реабилитация. Его увезли в бессознательном состоянии, из больницы потом выписали. Что делает человек? Пишет бумагу в инспекцию — я выписался из больницы, сейчас живу по такому-то адресу и скоро к вам вернусь.

После реабилитации идеальный человек идет в больницу, там делают обследование, ему дают справку — мы тебя вылечили, после чего идеальный человек берет билет домой и едет в инспекцию.

Что я мог сделать еще? Весь мир знал где я нахожусь, я купил билет, вернулся, меня встречают и говорят: "ты скрывался". Я говорю "я уведомил", мне отвечают "а все, надо было раньше".

Я объективно не мог принять других шагов разумных. чтобы не скрываться, если бы скрывался — я бы не стоял за стеклом этим. Я приехал сам, уведомил, телефоны родственников были, жены были, это просто абсурд, поэтому я призываю суд меня отпустить", - заявил Навальный, его цитирует Дождь в Telegram.

Кроме того, в ходе выступления Навальный заявил, что Россия – несчастная страна.

"Обычно я заканчиваю словами "Россия будет свободной". Но этого недостаточно. Я хочу, чтобы люди получали нормальную зарплату, достойно выходили на пенсию. Россия какая-то несчастная страна. Откройте литературу: одни несчастье и страдание", - сказал Навальный.

Решение Суда

Суд признал законным замену условного срока Навальному на реальный.

При этом суд учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года. С учетом этого времени, а также месяца в "Матросской тишине", Навальному остается сидеть примерно 2 года и 5 месяцев.

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