УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Росія забере війська - і війна на Донбасі завершиться: Данілов закликав розібратися з "Мінськом"

18 вересня 2021, 17:51

Україна не може постійно чекати, коли проблема Донбасу буде вирішена, сказав Олексій Данілов.

Данилов
Збройна агресія Росії на Донбасі завершиться після того, як Москва забере свої війська - Данілов / УНІАН

Офіційному Києву слід вирішити, що робити далі з Мінськими угодами, які так і не призвели до врегулювання російсько-українського військового конфлікту на Донбасі. Україна не може постійно жити в стані очікування. Конфронтація завершиться відразу після того, як Росія забере свої війська з ОРДЛО. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера він розповів про те, що наразі незрозуміло, коли завершиться мінський процес, який йде вже 7 років. У Молдови такі перемовини тривають з 1991 року. Україні слід визначитися, що робити далі з ситуацією на Донбасі.читайте такожРосія відриває Донбас і виходить з Мінських угод: дипломат заявив про унікальний шанс України

"Мінський процес - це така цікава річ, яка вже сім років відбувається, незрозуміло, коли він завершиться... у Придністров'ї з 1991 року тривають такі перемовини. Нам треба визначатися, що з цим робити. Ми не можемо постійно перебувати в стані очікування і невирішення проблеми", - зазначив Данілов.

За його словами, питання вирішення конфронтації залежить від дій Москви. Війна завершиться після того, як росіяни виведуть свої війська з окупованого Донбасу.

"Як тільки вона забере свої війська, своїх військових, конфлікт відразу завершиться. Як вони вважають, називають його конфліктом. А насправді це збройна агресія з боку РФ щодо нашої суверенної країни", - підкреслив Олексій Данілов.

Реклама

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський під час одного зі своїх інтерв'ю заявляв, що Київ не бачить перспективи в реалізації Мінських угод, які не змогли привести до миру на Донбасі. Відтепер він шукатиме інші шляхи врегулювання конфлікту на перемовинах з главою РФ Путіним і господарем Білого дому Байденом.

Російський президент Володимир Путін в черговий раз звинуватив Україну в порушенні Мінських угод і сказав, що якщо Рада ухвалить закон про перехідний період на Донбасі, Москва трактуватиме це як односторонній вихід Києва з Мінських домовленостей.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Москва не збирається брати участь у нових перемовинах в рамках нормандського формату до того моменту, поки не з'явиться дієвий механізм реалізації Мінських угод. На його думку, Київ, мовляв, ухвалює закони, які суперечать "Мінську".

Прессекретар президента України Сергій Никифоров казав, що перемовини щодо нової зустрічі в рамках нормандського формату тривають. Президент Зеленський розраховує на зустріч на вищому рівні і сподівається на результативність таких перемовин.

viber
РНБО новини Росії російські війська новини України Олексій Данілов новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Росія забере війська - і війна на Донбасі завершиться: Данілов закликав розібратися з "Мінськом"». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Зірка серіалу Моя улюблена Страшко: "Мені дарували і квартири, і машини, але я від них відмовлялася"Зірка серіалу Моя улюблена Страшко: "Мені дарували і квартири, і машини, але я від них відмовлялася" З Олею Поляковою трапилася біда на концертіЗ Олею Поляковою трапилася біда на концерті Так жити далі не можна: верхи не можуть, низи не хочутьТак жити далі не можна: верхи не можуть, низи не хочуть Синоптик розповів, коли в Україні потеплішає і настане справжнє бабине літоСиноптик розповів, коли в Україні потеплішає і настане справжнє бабине літо В Іспанії українка заради селфі залізла на поруччя над прірвою і зірвалася внизВ Іспанії українка заради селфі залізла на поруччя над прірвою і зірвалася вниз

Останні новини

19:41

Українців чекають додаткові вихідні: коли будемо відпочивати

19:27

"Білоруси йдуть!": чи є загроза нападу з півночі Погляд

19:09

У Харкові зіткнулися відразу шість автомобілів: подробиці

18:52

Зникла 2 роки тому: на Волині жінка повернулася додому після свого похорону

18:18

Пішов із життя колишній мер Рівного

Реклама
18:12

Астролог розповіла, що не можна робити кожному знаку Зодіака в день осіннього рівнодення Відео

17:50

Ветерани зустріли Порошенка в Дніпрі кричалкою "Ти не гетьман": відео

17:49

Все вигоріло вщент: у Харківській області спалахнула база відпочинку із людьми всередині (фото)

17:31

"Маски не допомагали": українська співачка розповіла, як ледь не задихнулася в літаку

17:23

У моді незрівнянна стрижка до ключиць клавікут, яка пом'якшує риси обличчя й ідеально пасує всім Фото

17:11

У Парижі канатоходець пройшов півкілометра на висоті 70 метрів: вражаючі фото й відео Фото Відео

16:57

Прикмети на 20 вересня: що не можна робити в Луків день Відео

16:15

Зірка "Кріпосної" підтвердила роман з відомим російським коміком

16:11

В Україну йдуть міцні заморозки і нове похолодання Відео

16:00

Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків Зодіаку: безвихідне становище або успіх в пошуку роботи Відео

15:53

Під Києвом студент помер після вакцинації: в інституті розкрили трагічні подробиці Відео

15:48

На Донеччині двох дітей знайшли мертвими у старій скрині: у поліції розповіли резонансні деталі Фото

15:33

Ціни на газ підскочать, ГТС переведуть в резерв: ексміністр дав сумний прогноз Відео

15:22

"Сміливо терплять весь біль": щемливі подробиці про стан постраждалих від вибуху в Карпатах Відео

15:16

Хотіли влаштувати самосуд: у центрі Мелітополя автомобіль влетів у весільний натовп Відео

Реклама
14:43

Голосування на виборах до Держдуми: у Києві біля посольства РФ стався скандал Відео

14:39

У моду на осінь-зиму 2021 2022 прийшли дуже теплі светри з принтами дивовижної краси Фото

14:33

Названо найкорисніший перекус: рецепт за 5 хвилин Відео

14:19

Виїзна вакцинація літніх людей у селах: в Україні запустили пілотний проєкт Відео

13:56

Порошенко в Дніпрі втік від питання ветерана про "розпил" бюджету за спинами бійців - блогер Відео

13:47

З Олею Поляковою трапилася біда на концерті

13:32

В Україні зріжуть допомогу по безробіттю: кому не пощастить і на що розраховувати Відео

13:20

Застряг копитом між коліями: на Волині для порятунку коня довелося зупиняти потяг (фото)

12:58

У США прогнозують закінчення пандемії коронавірусу вже через кілька місяців Відео

12:30

У низці міст України відкрилися дільниці для голосування на російських виборах Відео

12:00

Вистрелив собі у скроню: бажання харків'янина пограти в російську рулетку закінчилося лікарнею

11:56

Сутички на Марші рівності: у Києві прихильників ЛГБТ атакували, втрутилася поліція

11:45

У Донецькій області в старій дерев'яній скрині знайшли тіла двох дітей

11:20

Рятувальники попереджають про зливи та поривчастий вітер: які області під ударом Відео

11:16

Тарифи на електрику злетять на 50%: українців попередили про зростання цін на комуналку Відео

10:36

Діти будуть потім: через пандемію коронавірусу українці відкладають поповнення в родині Відео

10:34

Ціни на продукти рекордно підскочать: експерт розповів, що подорожчає найбільше Відео

09:44

Гороскоп на 19 вересня для всіх знаків Зодіаку: фінансові труднощі або приємний сюрприз Відео

09:31

"Шок, істерика": у Мережі висміяли український шкільний підручник історії для 6 класу

09:29

Космічні туристи Ілона Маска успішно повернулися на Землю Відео

Реклама
09:00

Ірма Вітовська про зйомки фільму "Смак свободи": "Це авантюра - вразити світ українськими стравами"

08:32

Після заморозків і осіннього дубака Україну накриють два бабиних літа: синоптик назвав дати Відео

08:16

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у майже 4 тисяч осіб, багато госпіталізацій Відео

07:45

На Запоребр'ї задули електоральні вихори Погляд

07:30

Немає імунітету: діти в усьому світі масово заражаються респіраторним вірусом

07:10

Удар Росії і розкол США з ЄС: експерт пояснив, чому Вашингтона не буде у діалозі щодо Донбасу

06:29

Дорого, але не досить ефективно: чи потрібен Україні "Залізний купол" Погляд

05:28

Два громадянства і 650 тисяч паспортів РФ на Донбасі: експерт пояснив проблему ситуації в Україні

05:02

У Юпітер врізався невідомий об'єкт: в Мережі з'явилося видовищне відео зіткнення Відео

04:22

Контрудар ЗСУ: у Кравчука розкрили несподіваний сценарій звільнення Донбасу Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти