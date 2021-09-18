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Россия заберет войска – и война на Донбассе завершится: Данилов призвал разобраться с "Минском"

18 сентября 2021, 17:51
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Украина не может постоянно ждать, когда проблема Донбасса будет решена, сказал Алексей Данилов.

Данилов
Вооруженная агрессия России на Донбассе завершится после того, как Москва заберет свои войска - Данилов / УНИАН

Официальному Киеву следует решить, что делать дальше с Минскими соглашениями, которые так и не привели к урегулированию российско-украинского военного конфликта на Донбассе. Украина не может постоянно жить в состоянии ожидания. Конфронтация завершится сразу после того, как Россия заберет свои войска из ОРДЛО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире программы Свобода слова Савика Шустера он рассказал о том, что сейчас непонятно, когда завершится минский процесс, который идет уже 7 лет. В Молдовы такие переговоры длятся с 1991 года. Украине следует определиться, что делать дальше с ситуацией на Донбассе.Читайте такжеРоссия отрывает Донбасс и выходит из Минских соглашений: дипломат заявил об уникальном шансе Украины

"Минский процесс – это такая интересная вещь, которая уже семь лет происходит, непонятно, когда он завершится… В Приднестровье с 1991 года продолжаются такие переговоры. Нам надо определяться, что с этим делать. Мы не можем постоянно находиться в состоянии ожидания и нерешения проблемы", - отметил Данилов.

По его словам, вопрос разрешения конфронтации зависит от действий Москвы. Война завершится после того, как россияне выведут свои войска из оккупированного Донбасса.

"Как только она заберет свои войска, своих военных, конфликт сразу завершится. Как они считают, называют его конфликтом. А на самом деле это вооруженная агрессия со стороны РФ в отношении нашей суверенной страны", - подчеркнул Алексей Данилов.

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Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из своих интервью заявлял, что Киев не видит перспективы в реализации Минских соглашений, которые не смогли привести к миру на Донбассе. Теперь он будет искать другие пути урегулирования конфликта на переговорах с главой РФ Путиным и хозяином Белого дома Байденом.

Российский президент Владимир Путин в очередной раз обвинил Украину в нарушении Минских соглашений и сказал, что если Рада примет закон о переходном периоде на Донбассе, Москва будет трактовать это как односторонний выход Киева из минских договоренностей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Москва не собирается принимать участие в новых переговорах в рамках нормандского формата до того момента, пока не появится действенный механизм реализации Минских соглашений. По его мнению, Киев, дескать, принимает законы, которые противоречат "Минску".

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров говорил, что переговоры по новой встрече в рамках нормандского формата продолжаются. Президент Зеленский рассчитывает на встречу на высшем уровне и надеется на результативность таких переговоров.

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