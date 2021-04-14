Санкції проти контрабандистів: трьох фігурантів позбавили громадянства

Відповідно до схваленого рішення, зараз готується передбачена законодавством процедура депортації контрабандистів з України.
Троє фігурантів з санкційного списку Ради нацбезпеки і оборони, яких звинувачують у причетності до контрабанди, були позбавлені українського громадянства. Тепер їх хочуть депортувати, повідомило РБК-Україна джерело в Кабінеті Міністрів.
За словами співрозмовника, відповідно до ухваленого рішення, зараз також готується передбачена законодавством процедура депортації цих трьох колишніх громадян України.
"Мова йде про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араїка Амірханяна (громадянство Вірменії) та Олександра Ерімічука (громадянство Румунії)", - уточнив співрозмовник видання.
Резонансні рішення РНБО - про що раніше повідомляв Главред:
- Раніше РНБО вирішила ввести санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку-нардепу від опозиційної платформи – за життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".
- Пізніше РНБО прийняв рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини-телеведучої Оксани Марченко, за фінансування тероризму.
- РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.
- Також за підсумками РНБО заявили, що Україна має намір націоналізувати підприємство стратегічної важливості-Мотор Січ. Держава має намір з'ясувати, яким чином підприємство опинилося у володінні приватного власника.
Автор: Катерина Трохимчук