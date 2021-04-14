Санкції проти контрабандистів: трьох фігурантів позбавили громадянства

Трьох контрабандистів хочуть депортувати

Троє фігурантів з санкційного списку Ради нацбезпеки і оборони, яких звинувачують у причетності до контрабанди, були позбавлені українського громадянства. Тепер їх хочуть депортувати, повідомило РБК-Україна джерело в Кабінеті Міністрів.

За словами співрозмовника, відповідно до ухваленого рішення, зараз також готується передбачена законодавством процедура депортації цих трьох колишніх громадян України.

"Мова йде про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араїка Амірханяна (громадянство Вірменії) та Олександра Ерімічука (громадянство Румунії)", - уточнив співрозмовник видання.

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