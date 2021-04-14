Санкции против контрабандистов: троих фигурантов лишили гражданства

Трех контрабандистов хотят депортировать

Трое фигурантов из санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны, которых обвиняют в причастности к контрабанде, лишены украинского гражданства. Теперь их хотят депортировать, сообщил РБК-Украина источник в Кабинете министров.

По словам собеседника, в соответствии с принятым решением, сейчас также готовится предусмотренная законодательством процедура депортации этих трех бывших граждан Украины.

"Речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии)", - уточнил собеседник издания.

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