Санкции против контрабандистов: троих фигурантов лишили гражданства

В соответствии с принятым решением, сейчас готовится предусмотренная законодательством процедура депортации контрабандистов из Украины.
Трое фигурантов из санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны, которых обвиняют в причастности к контрабанде, лишены украинского гражданства. Теперь их хотят депортировать, сообщил РБК-Украина источник в Кабинете министров.
По словам собеседника, в соответствии с принятым решением, сейчас также готовится предусмотренная законодательством процедура депортации этих трех бывших граждан Украины.
"Речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии)", - уточнил собеседник издания.
Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
- Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
- СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
- Также по итогам СНБО заявили, что Украина намерена национализировать предприятие стратегической важности – Мотор Сич. Государство намерено выяснить, каким образом предприятие оказалось во владении частного собственника.
Автор: Екатерина Трохимчук