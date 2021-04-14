СНБО соберется на срочное заседание: СМИ назвали дату и темы

15 апреля состоится очередное заседание СНБО / president.gov.ua

В четверг состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщают СМИ, заседание СНБО пройдет 15 апреля, хотя обычно его проводят в пятницу.

"СНБО запланировано на завтра в Офисе президента. Ориентировочно с 16 до 18",- сообщает источник РБК-Украина.

В частности, на заседании планируют рассмотреть вопросы контрабанды.

"Среди прочего - планируется продолжение по контрабанде", - уточнил источник.

Отметим, Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой сфере.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных со следующими лицами:

Вадимом Альпериным;

Александром Чудаковым;

Виктором Шерманом;

Александром Кравченко;

Владимиром Дидухом;

Иваном Бокало;

Валерием Пересоляком;

Юрием Кушниром;

Орестом Фирманюком;

Александром Ериминчуком.

Вместе с тем на заседании Кабинета министров 14 апреля утвердили и передадут на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса.

Как уточняет премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram, документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК с учетом всех актуальных угроз.

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