СНБО соберется на срочное заседание: СМИ назвали дату и темы

КАк говорят источники, в СНБО продолжат рассматривать борьбу с контрабандой.
В четверг состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщают СМИ, заседание СНБО пройдет 15 апреля, хотя обычно его проводят в пятницу.
"СНБО запланировано на завтра в Офисе президента. Ориентировочно с 16 до 18",- сообщает источник РБК-Украина.
В частности, на заседании планируют рассмотреть вопросы контрабанды.
"Среди прочего - планируется продолжение по контрабанде", - уточнил источник.
Отметим, Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой сфере.
Санкции СНБО коснулись компаний, связанных со следующими лицами:
- Вадимом Альпериным;
- Александром Чудаковым;
- Виктором Шерманом;
- Александром Кравченко;
- Владимиром Дидухом;
- Иваном Бокало;
- Валерием Пересоляком;
- Юрием Кушниром;
- Орестом Фирманюком;
- Александром Ериминчуком.
Вместе с тем на заседании Кабинета министров 14 апреля утвердили и передадут на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса.
Как уточняет премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram, документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК с учетом всех актуальных угроз.
Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
- Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
- СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
- Также по итогам СНБО заявили, что Украина намерена национализировать предприятие стратегической важности – Мотор Сич. Государство намерено выяснить, каким образом предприятие оказалось во владении частного собственника.