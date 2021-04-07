СМИ обнародовали повестку дня срочного заседания СНБО

На этой неделе санкционный список СНБО дополнят организаторами конвертцентров.
В пятницу, 5 апреля, состоится очередное заседание Совета национально безопасности и обороны.
Как пишет издание ZN.UA, СНБО продолжит введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования, дополнив принятый на прошлой неделе список.
"Также санкции СНБО стоит приготовиться бенефициарам конвертационных центров. По оценкам экспертов Института социально-экономической трансформации годовой объем средств, которые проходят через так называемые "конверты" составляет около 60 млрд грн, а Государственный бюджет ежегодно вследствие их работы теряет не менее 18 млрд грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Украине таких "конвертов" может насчитываться около 600.
"Работа конвертационных центров невозможна без участия сотрудников налоговой службы и обычно, как и контрабанда, "контролируется" всеми вытекающими из нацполиции в СБУ", - говорится в материале.
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Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
- Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
- СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
- Также по итогам СНБО заявили, что Украина намерена национализировать предприятие стратегической важности – Мотор Сич. Государство намерено выяснить, каким образом предприятие оказалось во владении частного собственника.