СМИ обнародовали повестку дня срочного заседания СНБО

Стали известны темы нового заседания СНБО / СНБО

В пятницу, 5 апреля, состоится очередное заседание Совета национально безопасности и обороны.

Как пишет издание ZN.UA, СНБО продолжит введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования, дополнив принятый на прошлой неделе список.

"Также санкции СНБО стоит приготовиться бенефициарам конвертационных центров. По оценкам экспертов Института социально-экономической трансформации годовой объем средств, которые проходят через так называемые "конверты" составляет около 60 млрд грн, а Государственный бюджет ежегодно вследствие их работы теряет не менее 18 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине таких "конвертов" может насчитываться около 600.

"Работа конвертационных центров невозможна без участия сотрудников налоговой службы и обычно, как и контрабанда, "контролируется" всеми вытекающими из нацполиции в СБУ", - говорится в материале.

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