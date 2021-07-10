Данілов зробив гучну заяву щодо санкцій против кума Путіна

Медведчук живе під санкціями / УНІАН

Санкції, введені 19 лютого поточного року, проти нардепа від "ОПЗЖ" і кума Путіна Віктора Медведчука "працюють". Їх ніхто не послаблював.

Таку заяву, як пише ТСН, зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, у відповідь на інформацію ЗМІ про нібито ослаблення санкцій.

"Згідно з Указом президента України Володимира Зеленського №64/2021, введено в дію рішення РНБО України від 19 лютого 2021 року, яким щодо В.Медведчука діє блокування активів, обмеження торгових операцій, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, запобігання виведення капіталів за межі України та ін. Ці санкції щодо Медведчука діють в повному обсязі", - зазначив Данілов.

Він також додав, що "свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства ЗМІ не відповідають дійсності".

Крім цього, секретар РНБО запевнив, що кум Путіна не продавав свою мережу АЗС.

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"Також хочу дати пораду окремим політичним суб'єктам, зокрема народним депутатам, - не намагатися "порішати" у звичний їм образ питання зняття санкцій або їх ослаблення. Крім того, як і спроби уникнути сплати податків призводять "українських" бізнесменів до необхідності володіти навіть олівцями і білизною - через офшорні компанії, так і спроба уникнути санкцій - явище одного порядку", - підкреслив Данілов.

АЗС Медведчука: що про це відомо

Видання enkorr з посиланням на топ-менеджера торгової структури Socar з Азербайджану повідомило, що новим власником мережі автозаправних станцій Glusco (що належить Медведчуку) стане компанія Socar New Energy Ltd (SNE).

Чому Медведчук потрапив під санкції

13 травня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку по справі про держзраду.

Суддя В'ячеслав Підпалий вирішив відправити лідера ОПЗЖ під цілодобовий домашній арешт до 9 липня.

Наступного дня на нардепа від фракції ОПЗЖ наділи браслет.

Віктора Медведчука звинуватили в держзраді в травні. За відомостями правоохоронців, нардеп вступив у змову з російською стороною для видобутку нафти і газу в Чорному морі, передавав РФ дані про секретний підрозділ Збройних сил України і причетний до створення організації "Промінь", основна мета якої – стати структурою впливу на нашу країну за допомогою трудових мігрантів.

Кум Володимира Путіна стверджує, що ні в чому не винен.

У лютому 2021 року Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко. Медведчук і Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції були накладені на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.

9 липня суд залишив Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом. Запобіжний захід продовжили ще на два місяці.

Запобіжний захід продовжили до 11 вересня.