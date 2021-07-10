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Данилов сделал громкое заявление по санкциям против кума Путина

10 июля 2021, 17:33
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При этом, он не продавал АЗС, так как сообщали СМИ.

Медведчук
Медведчук живет под санкциями / УНИАН

Санкции, введенные 19 февраля текущего года, против нардепа от "ОПЗЖ" и кума Путина Виктора Медведчука "работают". Их никто не ослаблял.

Такое заявление, как пишет ТСН, сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в ответ на информацию СМИ о якобы ослаблении санкций.

"Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского №64/2021, введено в действие решение СНБО Украины от 19 февраля 2021 года, которым в отношении В. Медведчука действует блокировка активов, ограничение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, предотвращенияе вывода капиталов за пределы Украины и др. Эти санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме", - отметил Данилов.

Он также добавил, что "сознательная и целенаправленная дезинформация общества СМИ не соответствуют действительности".

Кроме этого, секретарь СНБО заверил, что кум Путина не продавал свою сеть АЗС.

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"Также хочу дать совет отдельным политическим субъектам, в частности народным депутатам, - не пытаться "порешать" в привычный им образ вопрос снятия санкций или их ослабление. Кроме того, как и попытки избежать уплаты налогов приводят "украинских" бизнесменов к необходимости владеть даже карандашами и бельем - через оффшорные компании, так и попытка избежать санкций - явление одного порядка", - подчеркнул Данилов.

АЗС Медведчука: что об этом известно

Издание enkorr со ссылкой на топ-менеджера торговой структуры Socar из Азербайджана сообщило, что новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco (принадлежещей Медведчуку) станет компания Socar New Energy Ltd (SNE).

Почему Медведчук попал под санкции

13 мая Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по делу о госизмене.

Судья Вячеслав Пидпалый решил отправить лидера ОПЗЖ под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

На следующий день на нардепа от фракции ОПЗЖ надели браслет.

Виктора Медведчука обвинили в госизмене в мае. По сведениям правоохранителей, нардеп вступил в сговор с российской стороной для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ данные о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и причастен к созданию организации "Промінь", основная цель которой – стать структурой влияния на нашу страну с помощью трудовых мигрантов.

Кум Владимира Путина утверждает, что ни в чем не виновен.

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.

9 июля суд оставил Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом. Меру пресечения продлили еще на два месяца.

Меру пресечения продлили до 11 сентября.

СНБО Виктор Медведчук новости Украины Санкции против Медведчука
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