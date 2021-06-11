Угода США і Росії щодо України: на Банковій розповіли, про що домовилися Зеленський і Байден

У США знають позицію Києва щодо низки питань, тому угоди Байдена і Путіна не буде - Офіс президента / Reuters

Угоди президента США Джо Байдена і господаря Кремля Володимира Путіна щодо України не буде. Вашингтон підтримує територіальну цілісність української держави, а Зеленський і Байден під час телефонної розмови погодили всі питання перед американо-російським самітом. Про це заявив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

У інтерв'ю Європейській правді він розповів про те, що припущення про нібито "угоду" Байдена і Путіна щодо України є "конспірологічними теоріями", які не мають нічого спільного з реальним станом речей. Вашингтон підтримує Київ, а українська сторона поінформувала американців про ситуацію на кордоні з РФ і виклики, з якими стикається українська держава.

"Це все конспірологічні теорії, теорії змови - не буде такого. Моя впевненість ґрунтується на тому, що у нас є тверда позиція США, яка базується на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. І ми детально поінформували американську сторону про розвиток ситуації з безпекою вздовж українського кордону, про виклики, які стоять сьогодні перед українською державою у протидії російській агресії", - пояснив Сибіга.читайте такожУгода Байдена і Путіна: дипломат назвав сценарій миру між Україною і Росією

Також він додав, що під час телефонної розмови Зеленського з Байденом українській стороні вдалося донести Вашингтону свою точку зору щодо низки важливих питань перед тим, як Байден проведе перемовини з Путіним.

За його словами, позиції України і США скоординовані і узгоджені.

"Ми розуміємо, що позиція України, і останні виклики, і високий рівень загрози, який є, були доведені до наших американських друзів і партнерів", - підкреслив Андрій Сибіга.

Перемовини Зеленського і Байдена

Телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та господаря Білого дому Джо Байдена відбулася 7 червня. Під час бесіди Байден заявив Зеленському про те, що скаже Путіну про підтримку територіальної цілісності української держави і запросив президента України відвідати Вашингтона.

У Офісі президента розповіли, що Зеленський і Байден обговорили питання військового конфлікту на Донбасі, добудову Північного потоку-2 та аспекти вступу України до НАТО.

Зеленський відправиться до Вашингтона вже в липні. Під час перемовин Байден розповість українському гаранту про деталі саміту США і Росії у Женеві.

На Банковій також оголосили, що Зеленський під час телефонної розмови з Байденом запропонував США створити конкретний план щодо інтеграції України до НАТО. Документ повинен бути прив'язаний до конкретних дат.