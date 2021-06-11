Сделка США и России по Украине: на Банковой рассказали, о чем договорились Зеленский и Байден

В США знают позицию Киева по ряду вопросов, поэтому сделки Байдена и Путина не будет - Офис президента / Reuters

Сделки президента США Джо Байдена и хозяина Кремля Владимира Путина по Украине не будет. Вашингтон поддерживает территориальную целостность украинского государства, а Зеленский и Байден в ходе телефонного разговора согласовали все вопросы перед американо-российским саммитом. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

В интервью Европейской правде он рассказал о том, что предположения о якобы "сделке" Байдена и Путина по Украине являются "конспирологическими теориями", которые не имеют ничего общего с реальным положением вещей. Вашингтон поддерживает Киев, а украинская сторона проинформировала американцев о ситуации на границе с РФ и вызовах, с которыми сталкивается украинское государство.

"Это все конспирологические теории, теории заговора - не будет такого. Моя уверенность основывается на том, что у нас есть твердая позиция США, которая базируется на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. И мы подробно проинформировали американскую сторону о развитии ситуации с безопасностью вдоль украинской границы, о вызовах, которые стоят сегодня перед украинским государством в противодействии российской агрессии", - объяснил Сибига.Читайте такжеСделка Байдена и Путина: дипломат назвал сценарий мира между Украиной и Россией

Также он добавил, что во время телефонного разговора Зеленского с Байденом украинской стороне удалось донести Вашингтону свою точку зрения по ряду важных вопросов перед тем, как Байден проведет переговоры с Путиным.

По его словам, позиции Украины и США скоординированы и согласованы.

"Мы понимаем, что позиция Украины, и последние вызовы, и высокий уровень угрозы, который есть, были доведены до наших американских друзей и партнеров", - подчеркнул Андрей Сибига.

Переговоры Зеленского и Байдена

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и хозяина Белого дома Джо Байдена состоялся 7 июня. Во время беседа Байден заявил Зеленскому о том, что скажет Путину о поддержке территориальной целостности украинского государства и пригласил президента Украиины посетить Вашингтона.

В Офисе президента рассказали, что Зеленский и Байден обсудили вопросы военного конфликта на Донбассе, достройку Северного потока-2 и аспекты вступления Украины в НАТО.

Зеленский отправится в Вашингтон уже в июле. В ходе переговоров Байден расскажет украинскому гаранту о деталях саммита США и России в Женеве.

На Банковой также объявили, что Зеленский во время телефонного разговора с Байденом предложил США создать конкретный план по интеграции Украины в НАТО. Документ должен быть привязан к конкретным датам.