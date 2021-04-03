Семенченка з лікарні знову відправили за грати

Семененка відправили знову в СІЗО / Главред

Скандальний колишній нардеп Семен Семенченко, якого відправили за грати у справі створення приватної військової компанії, перевели з лікарні до СІЗО СБУ, повідомила від імені Семенченка в Facebook його дружина Наталія Музика.

"Сьогодні виписався і вже в СІЗО СБУ", - повідомив він.

У повідомленні зазначено, що інформацію дружині Семенченка передав під час апеляційного засідання 1 квітня. Екснардеп також розповів, що він був госпіталізований з діагнозом "миготлива аритмія".

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