Семенченка з лікарні знову відправили за грати

Колишнього народного депутата Семена Семененка, якого підозрюють у створенні приватної військової компанії, перевели з лікарні до СІЗО.
Скандальний колишній нардеп Семен Семенченко, якого відправили за грати у справі створення приватної військової компанії, перевели з лікарні до СІЗО СБУ, повідомила від імені Семенченка в Facebook його дружина Наталія Музика.
"Сьогодні виписався і вже в СІЗО СБУ", - повідомив він.
У повідомленні зазначено, що інформацію дружині Семенченка передав під час апеляційного засідання 1 квітня. Екснардеп також розповів, що він був госпіталізований з діагнозом "миготлива аритмія".
Справа Семенченко-про що раніше писав Главред:
- Увечері 24 березня СБУ затримала колишнього нардепа від партії Самопоміч Семена Семенченка, а також "агента НАБУ" Євгена Шевченка.
- Їх підозрюють у створенні незаконного збройного формування- "приватної військової компанії" (стаття 260 Кримінального кодексу України).
- За версією слідства, Семенченко і Шевченко є можливими організаторами та учасниками схеми з незаконного (поза митним контролем) ввезення в Україну з Росії зброї та військових запчастин, які згодом продавали державним оборонним підприємствам за завищеними цінами.
- 26 березня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Євгену Шевченку. Згідно з рішенням суду, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень.
- Для Семенченка суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування в СІЗО без права внесення застави.
- Пізніше адвокат екс-нардепа Влад Добош заявив про те, що Семенченко був екстрено госпіталізований.
Автор: Катерина Трохимчук