Семенченко из больницы вновь отправили за решетку

Бывего народного депутата Семена Семененко, которого подозревают в создании частной военной компании, перевели из больницы в СИЗО.
Скандального бывшего нардепа Семена Семенченко, которого отправили за решетку по делу создании частной военной компании, перевели из больницы в СИЗО СБУ, сообщила от имени Семенченко в Facebook его жена Наталья Музыка.
"Сегодня выписался и уже в СИЗО СБУ", - сообщил он.
В сообщении указано, что информацию жене Семенченко передал во время апелляционного заседания 1 апреля. Экс-нардеп также рассказал, что он был госпитализирован с диагнозом "мерцательная аритмия".
Дело Семенченко - о чем ранее писал Главред:
- Вечером 24 марта СБУ задержала бывшего нардепа от партии Самопомич Семена Семенченко, а также "агента НАБУ" Евгения Шевченко.
- Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования - "частной военной компании" (статья 260 Уголовного кодекса Украины).
- По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками схемы по незаконному (вне таможенного контроля) ввозу в Украину из России оружия и военных запчастей, которые впоследствии продавали государственным оборонным предприятиям по завышенным ценам.
- 26 марта Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Евгению Шевченко. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.
- Для Семенченко суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев пребывания в СИЗО без права внесения залога.
- Позднее адвокат экс-нардепа Влад Добош заявил о том, что Семенченко был экстренно госпитализирован.
Автор: Екатерина Трохимчук