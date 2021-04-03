Семенченко из больницы вновь отправили за решетку

Семененко отправили вновь в СИЗО / Главред

Скандального бывшего нардепа Семена Семенченко, которого отправили за решетку по делу создании частной военной компании, перевели из больницы в СИЗО СБУ, сообщила от имени Семенченко в Facebook его жена Наталья Музыка.

"Сегодня выписался и уже в СИЗО СБУ", - сообщил он.

В сообщении указано, что информацию жене Семенченко передал во время апелляционного заседания 1 апреля. Экс-нардеп также рассказал, что он был госпитализирован с диагнозом "мерцательная аритмия".

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