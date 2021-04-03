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Семенченко из больницы вновь отправили за решетку

3 апреля 2021, 22:31
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Бывего народного депутата Семена Семененко, которого подозревают в создании частной военной компании, перевели из больницы в СИЗО.

Семен Семенченко
Семененко отправили вновь в СИЗО / Главред

Скандального бывшего нардепа Семена Семенченко, которого отправили за решетку по делу создании частной военной компании, перевели из больницы в СИЗО СБУ, сообщила от имени Семенченко в Facebook его жена Наталья Музыка.

"Сегодня выписался и уже в СИЗО СБУ", - сообщил он.

В сообщении указано, что информацию жене Семенченко передал во время апелляционного заседания 1 апреля. Экс-нардеп также рассказал, что он был госпитализирован с диагнозом "мерцательная аритмия".

Дело Семенченко - о чем ранее писал Главред:

  • Вечером 24 марта СБУ задержала бывшего нардепа от партии Самопомич Семена Семенченко, а также "агента НАБУ" Евгения Шевченко.
  • Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования - "частной военной компании" (статья 260 Уголовного кодекса Украины).
  • По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками схемы по незаконному (вне таможенного контроля) ввозу в Украину из России оружия и военных запчастей, которые впоследствии продавали государственным оборонным предприятиям по завышенным ценам.
  • 26 марта Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Евгению Шевченко. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.
  • Для Семенченко суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев пребывания в СИЗО без права внесения залога.
  • Позднее адвокат экс-нардепа Влад Добош заявил о том, что Семенченко был экстренно госпитализирован.

СИЗО Семен Семенченко новости Украины
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